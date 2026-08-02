Romina Hinojosa resiste al límite en el Tour de Francia Femenil: ¿en qué lugar terminó?

Romina Hinojosa continúa derribando barreras en el Tour de Francia Femenil 2026. La primera mexicana que compite en la ronda francesa completó este domingo la Etapa 2, aunque vivió una jornada de resistencia que la dejó cerca del límite de tiempo.

La ciclista tamaulipeca, del Lotto-Intermarché Ladies, recorrió los 147.9 kilómetros entre Aigle y Ginebra en 4 horas, 7 minutos y 6 segundos. Cruzó la meta 24 minutos y 58 segundos después de la ganadora, la neerlandesa Lorena Wiebes, quien volvió a imponer su potencia al sprint.

¿En qué lugar va Romina Hinojosa en el Tour de Francia Femenil?

Hinojosa terminó en el puesto 138 de 139 corredoras que concluyeron la etapa. Llegó junto a su compañera Dina Boels; ambas aparecieron tomadas de la mano en la recta final, una imagen de solidaridad después de un día especialmente duro para su escuadra.