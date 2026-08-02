Romina Hinojosa resiste al límite en el Tour de Francia Femenil: ¿en qué lugar terminó?

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    Romina Hinojosa resiste al límite en el Tour de Francia Femenil: ¿en qué lugar terminó?
    Romina Hinojosa ocupa el puesto 138 de la clasificación general del Tour de Francia Femenil 2026. FOTO: FACEBOOK

La ciclista tamaulipeca completó los 147.9 kilómetros entre Aigle y Ginebra y permanece en competencia tras dos jornadas

Romina Hinojosa continúa derribando barreras en el Tour de Francia Femenil 2026. La primera mexicana que compite en la ronda francesa completó este domingo la Etapa 2, aunque vivió una jornada de resistencia que la dejó cerca del límite de tiempo.

La ciclista tamaulipeca, del Lotto-Intermarché Ladies, recorrió los 147.9 kilómetros entre Aigle y Ginebra en 4 horas, 7 minutos y 6 segundos. Cruzó la meta 24 minutos y 58 segundos después de la ganadora, la neerlandesa Lorena Wiebes, quien volvió a imponer su potencia al sprint.

¿En qué lugar va Romina Hinojosa en el Tour de Francia Femenil?

Hinojosa terminó en el puesto 138 de 139 corredoras que concluyeron la etapa. Llegó junto a su compañera Dina Boels; ambas aparecieron tomadas de la mano en la recta final, una imagen de solidaridad después de un día especialmente duro para su escuadra.

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El Lotto-Intermarché perdió durante el trayecto a Elisabeth Ebras, Marieke Meert y Sterre Vervloet. Romina quedó entre las cuatro representantes de su equipo que siguen en carrera.

En la clasificación general, la mexicana se ubica en la posición 138, a 40 minutos y 12 segundos de Wiebes. Descendió ocho lugares respecto al primer día, cuando fue 130, pero conserva el derecho de tomar la salida y prolongar una participación inédita para el ciclismo nacional.

La jornada, favorable para velocistas pese a incluir cinco ascensos puntuables, tuvo como protagonista a Riejanne Markus. Atacó a unos 40 kilómetros del final y llegó a disponer de cerca de un minuto, pero fue neutralizada a menos de 500 metros de la meta.

Wiebes aprovechó el trabajo del pelotón y ganó con tiempo de 3:42:08. Elisa Balsamo fue segunda y Marianne Vos completó el podio.

Con dos triunfos consecutivos, la corredora del SD Worx-Protime conservó el maillot amarillo: aventaja por 14 segundos a Kimberley Le Court y por 16 a Demi Vollering.

¿Qué sigue para Romina Hinojosa?

El siguiente reto será la Etapa 3, este lunes 3 de agosto entre Ginebra y Poligny: 156.5 kilómetros con cuatro puertos de montaña y llegada en Francia.

El desafío de Hinojosa será administrar fuerzas, superar el corte de tiempo y mantenerse en competencia rumbo al cierre del 9 de agosto en Niza.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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