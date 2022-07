“Un hombre se me acercó y me pidió una foto y no le di mayor importancia. Pero luego comenzó a decir que le había estafado 10,000 dólares y empezó a amenazarme. Fue una situación realmente aterradora.

Teme por su integridad

Añadió que ese tipo de problemas se ha incrementado en los últimos meses, por lo que incluso teme en salir de su casa; por igual, explicó que fue creada una cuenta de OnlyFans en la que se mostraban supuestas imágenes suyas, hecho que desmintió.

“En los últimos dos meses la situación ha empeorado cada vez más. Tengo mucho miedo y no salgo de casa. Empiezo a sentir que vivo en una burbuja, y es algo que nunca había experimentado. No sé quién está ahí fuera, quién me sigue, quién me acosa. Sé que mucha gente dice, ‘bueno, eso es parte de tu trabajo’. Pero no, no debería”, sentenció.