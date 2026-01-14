A Trump su soberbia lo hará caer

Opinión
/ 14 enero 2026
    A Trump su soberbia lo hará caer
    FOTO: ALEX BRANDON/AP

Donald Trump acaba de decir que el acuerdo comercial que Estados Unidos tiene con Canadá y México le vale madre, si me es permitida esa expresión plebea. A individuos como él su soberbia los lleva a cometer errores que terminan por perderlos

Todo indica que jamás terminarán las desventuras maritales de don Cucoldo. Hace unos días sorprendió a su esposa en coición adulterina con un sujeto de baja condición social, a juzgar por las expresiones que profería al realizar el acto. Decía “mamasota”, “cochononas” y otros terminajos de similar jaez, contrarios todos a las más elementales reglas de la gramática. Seguramente los habría criticado don Rufino José Cuervo, maestro en el uso del lenguaje. Me da pena decirlo, pero a la vista de tan ilícito espectáculo don Cucoldo no se pudo contener y le enrostró a su mujer la palabra de las cuatro letras. Le contestó, mortificada, la señora: “¡Ay, Cucú! ¡Ya vas a empezar con tus indirectas!”... Florenciana, estudiante de enfermería, le contó a una amiga: “Presenté el examen de Anatomía ante tres maestros. Me tocaron los órganos sexuales”. “¡Mira! –se asombró la amiga–. ¡Tan serios que se veían!”... Don Felipe Brondo tenía su tienda de artículos religiosos frente a la Plaza de Armas de mi ciudad, Saltillo. Hombre bueno, bonísimo era él. Católico devoto, apoyó moralmente la rebelión cristera, y por eso sufrió larga pena de prisión en las Islas Marías. Uno de los artículos que más vendía don Felipe era el catecismo del P. Ripalda, cuyo nombre, precedido de esa sonora letra, la pe, aparecía en la portada del opúsculo. Mi tío Raúl Aguirre, liberal extremado, jacobino, acechaba la hora en que en la tienda del señor Brondo había curas o monjas; irrumpía en el local y con su voz de trueno le preguntaba al catolicísimo señor: “Don Felipe: ¿tiene usted el catecismo del pendejo Ripalda?”. “¡Don Raúl!”, se consternaba el librero. Inquiría, malévolo, mi tío: “¿Entonces qué quiere decir la pe?”. Mi abuela Liberata, mamá Lata, me hizo aprender de memoria ese catecismo. A los 5 años lo recitaba yo como perico. Supe entonces de los siete pecados capitales: lujuria, gula, ira, pereza, envidia, avaricia y soberbia, aunque no sabía bien a bien –o mal a mal– en qué consistían. Me enteré igualmente de que hay antídotos para prevenir los malos efectos de esas vitandas culpas: contra lujuria, castidad; contra gula, templanza; contra ira, paciencia; contra pereza, diligencia; contra envidia, longanimidad; contra avaricia, largueza; contra soberbia, humildad. Al paso de los años sabría yo que la soberbia es el peor de los pecados, pues en ella se originan todos. Por soberbio cayó a los abismos Lucifer, el príncipe de las milicias celestiales, y más modernamente por soberbios se hundieron especímenes de la peor ralea humana, como Napoleón, Hitler y Mussolini. Soberbio en grado extremo es también Trump. Acaba de decir que el acuerdo comercial que Estados Unidos tiene con Canadá y México le vale madre, si me es permitida esa expresión plebea. Individuos como él son un forúnculo o buba purulenta en el culo del mundo. Esos tales caen siempre por su propio peso. Su soberbia los lleva a cometer errores que terminan por perderlos. Cuestión de esperar. Mientras tanto siga nuestra Presidenta capoteando las embestidas de ese bestial sujeto, que pese a sus astucias y sus mañas lleva en la frente la P, que en este caso tiene el significado que le adjudicaba mi comecuras tío Raúl. Y a otra cosa... Libidio Pitongo ingresó a la Iglesia de la Quinta Venida. (No confundir con la Iglesia de la Quinta Avenida, que permite a sus feligreses cometer el pecado de fornicación siempre y cuando estén al corriente en el pago de sus cuotas). El pastor Rocko Fages le preguntó a Pitongo: “¿Renuncias a las pompas y vanidades del mundo?”. “A las vanidades sí, reverendo –contestó el lúbrico sujeto–. A las pompas no sé si podré renunciar”... FIN.

TE PUEDE INTERESAR: Peligroso amor de la 4T a Cuba

Temas


Opinión
A20
Política Internacional

Catón

Catón

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Armando Castilla Galindo, director de grupo VANGUARDIA, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y posteriormente liberado al acreditarse irregularidades en la acusación en su contra.

‘¿Y la presunción de inocencia?, la ley no debe ser instrumento de presión’: defensores de derechos humanos sobre caso fabricado contra director de VANGUARDIA
El presidente de la Canirac en Saltillo, Isidoro García, califica de arbitraria y abusiva la detención de Armando Castilla, director del Grupo VANGUARDIA.

‘Caso fabricado contra el director de VANGUARDIA evidencia corrupción’: Isidoro García, presidente de Canirac
Marcelo Torres Cofiño llamó a las autoridades de Nuevo León a rendir cuentas por las irregularidades en el caso.

Caso VANGUARDIA: Detención fallida exhibe debilidad del Estado de Derecho en NL: Torres Cofiño
Rogelio Castañeda Guerrero, ex presidente de la APAC, condenó la detención del director de Vanguardia como un acto de intimidación.

Detención de director de VANGUARDIA, grave atentado a la libertad de expresión: APAC
Protección a conveniencia

Protección a conveniencia
Sheinbaum: Defensora de la soberanía

Sheinbaum: Defensora de la soberanía
Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar

Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar
Cecilia Guadiana y Antonio Castro coinciden en que el caso no debe repetirse en México.

Legisladores denuncian persecución política tras detención de director de VANGUARDIA