Lanza HBO avance de la nueva temporada de ‘Euphoria’ con Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney

Aunque no lo parece, la serie ‘Euphoria’ sigue siendo una de las cartas fuertes de HBO Max para conquistar a la audiencia. La filmación de su tercera temporada representó un reto debido a la apretada agenda de sus protagonistas, lo que llevó a los guionistas a dar un salto temporal de cinco años en la historia encabezada por Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney. La producción regresa a la pantalla con la mayor parte de su elenco original, incluidos Hunter Schafer, Eric Dane, Alexa Demie y Maude Apatow, quienes retomarán a sus icónicos personajes en esta nueva etapa. El estreno está programado para el 12 de abril en la plataforma de streaming y se perfila como una de las grandes apuestas del mes, bajo la producción de Sam Levinson, la propia Zendaya y el rapero canadiense Drake.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA NUEVA TEMPORADA DE ‘EUPHORIA’? La tercera temporada de ‘Euphoria’ avanza cinco años en el tiempo y sitúa la historia en la boda de Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), mientras Rue (Zendaya) vive en la frontera entre Estados Unidos y México, saldando una deuda con una narcotraficante, de acuerdo con el primer avance oficial de la serie. El nominado al Óscar a Mejor Actor por ‘Sing Sing’, Colman Domingo, regresará como estrella invitada, al igual que la cantante catalana Rosalía. El avance abre con Rue como narradora, retomando la historia de un grupo de jóvenes que enfrenta los altibajos del amor y la amistad en un contexto marcado por redes sociales, sexo, drogas y violencia, ahora siguiendo su vida después del instituto. “No sé si la vida era exactamente como deseaba, pero de alguna manera, por primera vez, estaba empezando a tener fe”, dice Zendaya en voz en off.

Por otro lado, Cassie y Nate intentan construir una vida juntos en los suburbios, enfrentando conflictos de pareja. “Trabajo todo el día y mi futura esposa está mostrándose en internet”, reclama el personaje de Elordi, a lo que ella responde: “Sólo estaba creando contenido”. “¿Y sabes algo de Jules?”, pregunta Lexi Howard (Maude Apatow) a Rue, mientras Hunter Schafer aparece en pantalla, mostrando un breve reencuentro entre los personajes que fueron pareja durante su adolescencia.