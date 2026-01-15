Alertan sobre nueva reforma electoral: Morena busca monopolizar

La iniciativa de reforma electoral auspiciada por la comisión del Gobierno federal morenista pretende acotar la participación de partidos minoritarios y reducir el financiamiento público.

La propuesta reduce en 100% a los diputados y en 32% a los senadores, ambos de representación proporcional, lo que afectaría principalmente a los partidos opositores y minoritarios.

Especialistas electorales consideraron que, de prosperar esta iniciativa, Morena apuesta a monopolizar y perpetuarse en el poder político al proponer modificaciones al sistema de representación y financiamiento público de las elecciones, lo que debilitaría la pluralidad en el Congreso.

De los 500 diputados actuales, 200 son plurinominales. El 62 por ciento de los “pluris” son de partidos diferentes a Morena. Y de los 128 senadores, 32 son de representación proporcional, de los cuales el 63 por ciento no son de Morena.

A la vez, el partido oficial concentra las diputaciones y senadurías de mayoría y, al restar a legisladores de representación proporcional, la presencia morenista en el Congreso crecería.

A estos temas se agrega la intención del Gobierno federal de adelantar la revocación de mandato para 2027 con la intención de que la presidenta Claudia Sheinbaum sea factor en la elección intermedia, donde se renovará el Congreso federal y 17 gubernaturas, entre otros cargos.

Los electores votarían simultáneamente por ratificar a la presidenta y por dar un voto a su partido en las elecciones de Congreso, lo que fortalecería la posibilidad de triunfo de los morenistas.

En el estudio titulado “Estándares internacionales para la próxima reforma electoral en México”, publicado esta semana, organizaciones especializadas en derecho electoral, como la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Laboratorio Electoral y la Fundación Konrad Adenauer México, alertaron sobre la reforma electoral.