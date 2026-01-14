Atlético de San Luis cambia el nombre del Estadio Alfonso Lastras para el Clausura 2026

Atlético de San Luis informó que, a partir del torneo Clausura 2026, su estadio dejará de llamarse Luis Alfonso Lastras para adoptar el nombre de Estadio Libertad Financiera, como parte de un acuerdo comercial que marcará una nueva etapa para el club potosino. El anuncio se realizó mediante un comunicado oficial difundido por la institución.

La directiva explicó que el cambio responde a una alianza estratégica con Libertad Financiera, empresa mexicana que se convertirá en el nuevo patrocinador del inmueble. Según el club, esta relación busca fortalecer la estructura institucional y generar bases más sólidas para el crecimiento deportivo y administrativo en los próximos años.

En el comunicado, Atlético de San Luis señaló que la modificación del nombre va más allá de un ajuste comercial. Para la institución, representa una visión de largo plazo que pretende vincular al equipo con proyectos que compartan una identidad cercana a la comunidad local y con interés en el desarrollo regional. La directiva destacó que la colaboración se apoya en valores comunes como el compromiso social y el arraigo con San Luis Potosí.