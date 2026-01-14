Atlético de San Luis cambia el nombre del Estadio Alfonso Lastras para el Clausura 2026

Fútbol
/ 14 enero 2026
    Atlético de San Luis cambia el nombre del Estadio Alfonso Lastras para el Clausura 2026
    Vista general del ahora llamado Estadio Libertad Financiera, casa del Atlético de San Luis. FOTO: ESPECIAL

El equipo anunció que su estadio cambiará de nombre a Estadio Libertad Financiera a partir del Clausura 2026, como parte de una alianza comercial

Atlético de San Luis informó que, a partir del torneo Clausura 2026, su estadio dejará de llamarse Luis Alfonso Lastras para adoptar el nombre de Estadio Libertad Financiera, como parte de un acuerdo comercial que marcará una nueva etapa para el club potosino. El anuncio se realizó mediante un comunicado oficial difundido por la institución.

La directiva explicó que el cambio responde a una alianza estratégica con Libertad Financiera, empresa mexicana que se convertirá en el nuevo patrocinador del inmueble. Según el club, esta relación busca fortalecer la estructura institucional y generar bases más sólidas para el crecimiento deportivo y administrativo en los próximos años.

En el comunicado, Atlético de San Luis señaló que la modificación del nombre va más allá de un ajuste comercial. Para la institución, representa una visión de largo plazo que pretende vincular al equipo con proyectos que compartan una identidad cercana a la comunidad local y con interés en el desarrollo regional. La directiva destacó que la colaboración se apoya en valores comunes como el compromiso social y el arraigo con San Luis Potosí.

Al mismo tiempo, el club reconoció la importancia histórica del Estadio Luis Alfonso Lastras, recinto que fue escenario de momentos relevantes para el futbol potosino. En ese inmueble, Atlético de San Luis logró el subcampeonato de la Liga MX y consolidó etapas exitosas durante su paso por la Liga de Expansión, resultados que marcaron el regreso del equipo a la primera división y fortalecieron su presencia a nivel nacional.

La directiva subrayó que el legado construido en ese estadio permanece intacto, independientemente del nuevo nombre. Desde su perspectiva, las historias, los goles y los partidos que definieron la identidad del club siguen formando parte de la memoria colectiva de la afición. El cambio, señalaron, busca proyectar ese pasado hacia el futuro sin romper el vínculo emocional con la gente que ha acompañado al equipo.

Con la nueva denominación, el Estadio Libertad Financiera será la sede de los partidos como local a partir de febrero. Atlético de San Luis disputará sus siguientes compromisos del Clausura 2026 como visitante, enfrentando al América en la Jornada 2 y a Xolos en la Jornada 3.

El debut del nuevo nombre ante su afición se dará el 1 de febrero, cuando el conjunto potosino reciba a Chivas en la Jornada 4 del torneo, en lo que será el primer partido oficial en casa bajo esta nueva identidad.

