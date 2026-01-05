W Deportes cancela barra de programas tras nueva alianza y deja a locutores fuera del aire

Deportes
/ 5 enero 2026
    W Deportes cancela barra de programas tras nueva alianza y deja a locutores fuera del aire
    La reconfiguración de W Deportes tras su nueva alianza editorial provocó la cancelación de programas y dejó fuera del aire a locutores con años de trayectoria. FOTO: ESPECIAL

La emisora inició 2026 con una reestructuración total de su programación tras su alianza con Claro Sports y AS México, decisión que provocó la cancelación de espacios históricos

La emisora W Deportes atraviesa una profunda reestructuración que derivó en la cancelación de su barra de programas, decisión que fue confirmada no por un comunicado oficial, sino por las propias voces que formaban parte de la estación.

El movimiento ocurre tras el arranque de una nueva alianza de contenidos con Claro Sports y AS México, lo que modificó por completo la programación habitual del 730 AM.

Uno de los casos más representativos es el de Catenaccio W, espacio especializado en análisis futbolístico que estuvo siete años al aire.

Su creador y conductor, Pepe del Bosque, confirmó en redes sociales que el programa fue cancelado de forma definitiva y señaló que la notificación llegó sin previo aviso formal, incluso durante un fin de semana, lo que le impidió despedirse de la audiencia.

El periodista también expresó su solidaridad con otros compañeros que quedaron en la misma situación.

Otra de las voces afectadas fue Brenda Flores, quien anunció el fin de su programa luego de nueve años ininterrumpidos en la estación, agradeciendo al público y reconociendo el impacto personal y profesional que representa la desaparición de estos espacios.

Ambos comunicadores quedaron sin proyecto radiofónico dentro de W Deportes tras la reconfiguración.

De acuerdo con lo publicado por Mediotiempo, la alianza con Claro Sports y AS provocó el cierre de la barra tradicional de programas y dejó en pausa la continuidad de contenidos propios, así como dudas sobre el futuro de transmisiones deportivas que formaban parte de la identidad de la emisora.

Hasta el momento, W Deportes no ha emitido un posicionamiento oficial que detalle el número total de programas cancelados ni el alcance del recorte de personal.

El ajuste marca el fin de una etapa para la radio deportiva en México, con la salida de proyectos consolidados y voces reconocidas, mientras la estación redefine su modelo de contenidos en el inicio de 2026.

Despidos
Radio

CDMX

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

