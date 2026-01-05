W Deportes cancela barra de programas tras nueva alianza y deja a locutores fuera del aire

La emisora W Deportes atraviesa una profunda reestructuración que derivó en la cancelación de su barra de programas, decisión que fue confirmada no por un comunicado oficial, sino por las propias voces que formaban parte de la estación. El movimiento ocurre tras el arranque de una nueva alianza de contenidos con Claro Sports y AS México, lo que modificó por completo la programación habitual del 730 AM. Uno de los casos más representativos es el de Catenaccio W, espacio especializado en análisis futbolístico que estuvo siete años al aire. TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez confiesa que ser compañero de Max Verstappen fue el peor trabajo en la F1

Su creador y conductor, Pepe del Bosque, confirmó en redes sociales que el programa fue cancelado de forma definitiva y señaló que la notificación llegó sin previo aviso formal, incluso durante un fin de semana, lo que le impidió despedirse de la audiencia. El periodista también expresó su solidaridad con otros compañeros que quedaron en la misma situación. Otra de las voces afectadas fue Brenda Flores, quien anunció el fin de su programa luego de nueve años ininterrumpidos en la estación, agradeciendo al público y reconociendo el impacto personal y profesional que representa la desaparición de estos espacios. Ambos comunicadores quedaron sin proyecto radiofónico dentro de W Deportes tras la reconfiguración. De acuerdo con lo publicado por Mediotiempo, la alianza con Claro Sports y AS provocó el cierre de la barra tradicional de programas y dejó en pausa la continuidad de contenidos propios, así como dudas sobre el futuro de transmisiones deportivas que formaban parte de la identidad de la emisora.