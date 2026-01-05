Checo Pérez confiesa que ser compañero de Max Verstappen fue el peor trabajo en la F1

Sergio Pérez rompió el silencio sobre su etapa en Red Bull Racing y dejó una de las declaraciones más contundentes de su carrera al asegurar que ser compañero de equipo de Max Verstappen representó el peor trabajo dentro de la Fórmula 1. El piloto mexicano hizo esta revelación durante una entrevista en el podcast de Oso Trava Podcast, donde habló con franqueza sobre la presión, el rol interno y el entorno competitivo que vivió en la escudería austriaca. Pérez explicó que su paso por Red Bull Racing estuvo marcado por un contexto complejo desde el primer día, ya que el proyecto deportivo del equipo estaba claramente construido alrededor de Verstappen. TE PUEDE INTERESAR: NFL 2026: así quedaron definidos los rivales de las 32 franquicias para la próxima temporada

Detalló que, incluso antes de firmar, le fue planteado que la estructura estaba diseñada para potenciar al piloto neerlandés, lo que condicionó de forma permanente su papel dentro del equipo y limitó su margen de maniobra deportiva. El mexicano relató que la situación se volvía complicada en cualquier escenario: cuando lograba acercarse o superar el ritmo de Verstappen, eso generaba tensiones internas; y cuando estaba por debajo, también se convertía en un problema a nivel de percepción y exigencia. Bajo ese contexto, Pérez describió la experiencia como un escenario de presión constante, donde nunca existía un punto de equilibrio y cualquier resultado era analizado desde una óptica desfavorable. Durante la charla, el tapatío subrayó que el ambiente dentro de Red Bull no siempre era el más sano para un segundo piloto, ya que las decisiones técnicas, estratégicas y deportivas terminaban girando en torno a un solo nombre. Esa dinámica, explicó, hacía extremadamente difícil competir en igualdad de condiciones y consolidarse con estabilidad dentro del equipo, pese a los resultados obtenidos en pista. Sergio Pérez defendió que sus comentarios no parten de un conflicto personal con Verstappen, sino de una lectura profesional de lo que implica ser su coequipero en una estructura tan definida.