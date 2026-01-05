Checo Pérez confiesa que ser compañero de Max Verstappen fue el peor trabajo en la F1

Automovilismo
/ 5 enero 2026
    Checo Pérez confiesa que ser compañero de Max Verstappen fue el peor trabajo en la F1
    Sergio Pérez habló sobre la exigencia y la falta de equilibrio que vivió como coequipero de Max Verstappen durante su paso por Red Bull Racing en la Fórmula 1. FOTO: ESPECIAL

El piloto mexicano reveló en el podcast de Oso Trava que su etapa en Red Bull estuvo marcada por ser un proyecto totalmente construido alrededor de ‘Mad Max’

Sergio Pérez rompió el silencio sobre su etapa en Red Bull Racing y dejó una de las declaraciones más contundentes de su carrera al asegurar que ser compañero de equipo de Max Verstappen representó el peor trabajo dentro de la Fórmula 1.

El piloto mexicano hizo esta revelación durante una entrevista en el podcast de Oso Trava Podcast, donde habló con franqueza sobre la presión, el rol interno y el entorno competitivo que vivió en la escudería austriaca.

Pérez explicó que su paso por Red Bull Racing estuvo marcado por un contexto complejo desde el primer día, ya que el proyecto deportivo del equipo estaba claramente construido alrededor de Verstappen.

Detalló que, incluso antes de firmar, le fue planteado que la estructura estaba diseñada para potenciar al piloto neerlandés, lo que condicionó de forma permanente su papel dentro del equipo y limitó su margen de maniobra deportiva.

El mexicano relató que la situación se volvía complicada en cualquier escenario: cuando lograba acercarse o superar el ritmo de Verstappen, eso generaba tensiones internas; y cuando estaba por debajo, también se convertía en un problema a nivel de percepción y exigencia.

Bajo ese contexto, Pérez describió la experiencia como un escenario de presión constante, donde nunca existía un punto de equilibrio y cualquier resultado era analizado desde una óptica desfavorable.

Durante la charla, el tapatío subrayó que el ambiente dentro de Red Bull no siempre era el más sano para un segundo piloto, ya que las decisiones técnicas, estratégicas y deportivas terminaban girando en torno a un solo nombre.

Esa dinámica, explicó, hacía extremadamente difícil competir en igualdad de condiciones y consolidarse con estabilidad dentro del equipo, pese a los resultados obtenidos en pista.

Sergio Pérez defendió que sus comentarios no parten de un conflicto personal con Verstappen, sino de una lectura profesional de lo que implica ser su coequipero en una estructura tan definida.

En ese periodo, el mexicano logró cinco victorias, múltiples podios y fue subcampeón del mundo en 2023, resultados que contrastan con la presión interna y las dificultades que, según su testimonio, marcaron su día a día.

Tras su salida de Red Bull al finalizar la temporada 2024, Pérez se prepara para un nuevo capítulo en su carrera, ahora con la expectativa de integrarse a un proyecto donde pueda tener un rol más protagónico y menos condicionado.

Sus declaraciones no solo reabren el debate sobre la gestión interna de Red Bull, sino que también ofrecen una mirada inédita sobre lo que significa compartir garaje con uno de los pilotos más dominantes de la era moderna de la Fórmula 1.

Temas


Automovilismo

Localizaciones


CDMX

Personajes


Max Verstappen
Sergio Pérez

Organizaciones


Fórmula 1
Oracle Red Bull Racing

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

