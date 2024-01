Wander Franco es arrestado en República Dominicana: el pelotero de Tampa Bay, a la cárcel

Wander Franco, beisbolista que aún pertenece a los Rays de Tampa Bay, fue arrestado en República Dominicana en relación con el caso por mantener una relación con una menor de edad.

El campocorto había acudido a declarar ante la audiencia en la provincia de Puerto Plata, sin embargo, al no haber comparecido el pasado 28 de diciembre luego de haber sido citado para esta acción penal, se ejecutó una orden de arresto en su contra.

El citatorio incumplido fue elaborado por la Fiscal Titular del departamento de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la República Dominicana, Olga Diná Llaverías, confirmó una fuente al medio deportivo ESPN.

De acuerdo con la fuente de la fiscalía de Puerto Plata, Franco se presentó de manera voluntaria en la mañana de este lunes junto a sus abogados para ponerse a disposición de las autoridades y ser cuestionado con respecto a una investigación que se está llevando en su contra.

Esto como consecuencia de una denuncia que fuese formalizada el pasado 17 de julio, según confirmó al propia Procuraduría Fiscal, con respecto a alegadamente haber sostenido una relación con una menor de edad, siendo él un adulto, lo cual está penado por las leyes dominicanas.

El arresto se da por el hecho de que Franco no compareció a la citación que le fuese hecha por Diná Llaverías, y no porque haya habido algún tipo de avance particular en la investigación que pesa sobre él.