A través del negocio de autopartes Draxton, GIS concreta nuevos proyectos por 167 mdd

Dinero
/ 16 octubre 2025
    A través del negocio de autopartes Draxton, GIS concreta nuevos proyectos por 167 mdd
    La empresa Draxton es un fabricante global de componentes fundidos y mecanizados con presencia en 6 países en 3 continentes. FOTO: ESPECIAL.

Lo anterior pese a las señales de contracción de la industria automotriz a nivel global

Grupo Industrial Saltillo informó a la Bolsa Mexicana de Valores que, a través de su negocio de autopartes Draxton, concretó nuevos proyectos por 167 millones de dólares al cierre de septiembre de 2025.

En su reporte de resultados al 3T25, GIS informó de un crecimiento en ventas del 3%, como resultado de las acciones comerciales implementadas desde 2024 y que refleja la fortaleza competitiva de Draxton, consolidando su posición como socio estratégica.

Durante el período de julio a septiembre de 2025, el negocio de autopartes enfrentó sobrecostos asociados a la expansión en procesos de valor agregado, para lo cual emprendió acciones para acelerar la estabilización y reestablecer el sólido desempeño financiero del Grupo.

Reportó una UAFIRDA proforma de 26 millones de dólares y un 10% de margen al cierre del 3T25.

Knut Bentin, Director General de GIS, apuntó: “En Draxton nos hemos enfocado en fortalecer procesos operativos y disciplina financiera; con el compromiso de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes, seguiremos consolidando su posición estratégica hacia un crecimiento sostenible”.

La empresa informó que, en Norteamérica, Draxton creció su volumen de producción de piezas mecanizadas en 39% y 24% en enchapado respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en Europa y Asia se incrementó el volumen de fundición anual en 8% a pesar de que la producción regional de vehículos refleja cifras negativas.

Finalmente informó que su negocio de artículos para cocina y mesa, Cinsa, tuvo ingresos por 20 millones de dólares, mostrando así un cambio de tendencia como resultado de los esfuerzos comerciales en un entorno de debilidad en el consumo en México.

