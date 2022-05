‘Acordar precios, riesgo de violar ley’

CDMX.- El diálogo entre el gobierno federal y empresarios para frenar la carestía puede llevar a las empresas a incurrir en ilegalidades, en caso de que competidores de un mismo sector participen en un acuerdo para fijar, controlar, manipular, bajar e incluso no subir precios, alertaron expertos.

Ello puede provocar a directivos, ejecutivos y representantes de compañías recibir sanciones económicas, civiles y penales, de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica.

El Universal consultó a exintengrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica sobre lo que legalmente se puede hacer o no para frenar el alza de precios de 24 productos básicos, según el plan del gobierno federal, que se ha reunido con empresarios buscando mitigar el impacto de la inflación.

El presidente de la Comisión de Competencia de la International Chamber of Commerce México (ICC) y excomisionado de competencia de 2006 a 2013, Miguel Flores Bernés, dijo que se emitirá una recomendación a las empresas que participan en el diálogo con el gobierno para que no incurran en ilegalidades.

“Les vamos a decir que tengan cuidado si son invitadas a las reuniones, porque el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica y el 254 bis del Código Penal señalan que los acuerdos entre competidores para manipular los precios y fijarlos, sea para subirlos o bajarlos, están prohibidos, a pesar de que puede ser buena intención contener la inflación”, explicó.

Dijo que “si no fijan precios y no intercambian información, no pasa nada”, pero se viola la ley si hay intercambio de información entre empresas competidores.

Por otra parte, añadió que, si por alguna causa se requiere fijar precios máximos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene que emitir una declaratoria de falta de competencia en determinado mercado, y sólo así el gobierno federal puede determinar los precios.