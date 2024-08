Actividad económica de Coahuila sigue con el mal desempeño del último trimestre del 2023

Debido sobre todo al desplome de las actividades secundarias (manufacturas, minería y construcción), de 7.4%, Coahuila fue el estado con peor desempeño del país en el primer trimestre del año, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), dado a conocer por el INEGI.

Con un descenso trimestral del 1.97%, el estado continuó con el mal desempeño registrado en el último trimestre del 2023, de -0.8% a tasa anual, el cual en ese entonces fue atribuido por el economista Antonio Serrano a la temporalidad y a los ciclos económicos.

Sin embargo, el reporte del INEGI resulta alarmante porque los principales afectados son estados del norte y el Bajío, lo cual es atribuido principalmente a la debilidad manufacturera en Estados Unidos y la fortaleza del peso frente al dólar, que del lado de las exportaciones jugaron en contra en estas zonas del país, sumándose a la pérdida de poder adquisitivo debido a la elevada inflación y las altas tasas de interés.

De acuerdo con datos desestacionalizados INEGI, 12 de las 32 entidades del país presentaron una caída trimestral del ITAEE, aunque Coahuila tuvo el peor registro, derivado de desplomes en construcción, manufactura y comercio.

Según el ITAEE, el desplome de Coahuila en las actividades secundarias de 7.4%, solo quedó por debajo de las caídas sufridas por Nayarit y Sinaloa, de 13.4 y 8.7 por ciento.

Sobre el último trimestre del 2023, Serrano Camarena, director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste (IEECS), explicó que, “en general, el resultado no tiene que ver con el crecimiento económico, hay que ser muy claro, tiene que ver con las actividades económicas como comprar, vender, traspasar, pero no toma en cuenta la inversión, el consumo y no toma en cuenta el sector externo, que es central en el crecimiento económico de nosotros, es solo actividad económica”.

La segunda mayor contracción del ITAEE se dio en Tlaxcala (1.45%), por la merma en actividades terciarias, que son las que definen el comportamiento del consumo privado; y el podio lo completó Jalisco (-1.35%), la cuarta economía más grande de México, cuyo descenso fue provocado por la debilidad en manufactura y construcción.

Las otras caídas trimestrales del ITAEE se observaron en Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Chiapas, Nuevo León, Sonora y Yucatán.