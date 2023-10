‘Adelgazan’ medicamentos para bajar de peso las acciones de Coca-Cola y PepsiCo

WASHINGTON.- Analistas advierten a las empresas de alimentos y bebidas que tienen que comenzar a considerar el impacto de Wegovy y Ozempic, una nueva clase de medicamentos para bajar de peso, en el comportamiento de los consumidores, quienes compran menos comestibles y redujeron los productos con alto contenido calórico.

El presidente ejecutivo de Walmart Inc. en Estados Unidos, John Furner, explicó este fenómeno y luego de estas declaraciones las acciones de las empresas refresqueras Coca-Cola Co. y PepsiCo Inc cayeron.

TE PUEDE INTERESAR: Modularán ganancias de concesionarios con ajuste a la TUA, afirma fuente gubernamental

De acuerdo con una encuesta reciente que realizó Morgan Stanley se observa que los pacientes que utilizan este fármaco tendían a reducir las comidas y los refrigerios y también ingerían menos alcohol y bebidas carbonatadas.

Estas comentarios hicieron que las acciones de Coca-Cola cayeran el jueves un 1.34 por ciento, mientras que las de Pepsico 4.8 puntos porcentuales, mientras en la jornada del viernes Coca-Cola subió un 0.14 y Pepsi sufrió otra caída de 5.2 por ciento.

Los especialistas expresan su preocupación por la popularidad en incremento que tiene el uso de estos medicamentos contra la obesidad, ya que comienza a tener fuertes implicaciones para la industria de alimentos y bebidas, que se ve obligada a adaptar sus opciones de productos para ajustarse al comportamiento de los consumidores.

“Cuando Walmart lo mencionó, creo que el concepto de que los medicamentos para bajar de peso tienen un efecto más amplio en una amplia gama de compañías realmente se arraigó en la mente de los inversionistas”, mencionó Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza automotriz con todo en producción y exportación durante septiembre

Asimismo Mondelez International Inc., fabricante de Oreo,, estuvo entre los de peor desempeño en el índice S&P 500 Consumer Staples amplió este viernes la caída que registró el jueves para alcanzar su nivel más bajo desde noviembre de 2022. El golpe también llegó a Kellanova, la empresa detrás de Cheez-It y Pringles.

En este contexto el indicador de productos básicos de consumo cayó hasta un 2.7 por ciento el viernes y se dirige a su peor semana desde septiembre de 2022, con los minoristas Walmart, Costco Wholesale Corp. y Kroger Co. también en caída.