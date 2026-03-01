Advierten riesgos económicos para México tras la muerte de ‘El Mencho’

Luego de que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), falleciera en un operativo militar, analistas económicos de México, han advertido una serie de riesgos a los que se enfrentará el país, esto debido a que la inseguridad limita el crecimiento.

Fue el pasado 22 de febrero que un operativo de seguridad concluyó con la muerte de Oseguera, situación que fue considerado un hito en el combate al crimen organizado.

Ante ello organismos empresariales y líderes del sector privado advirtieron que los actos de violencia, bloqueos carreteros, incendios y paralización de actividades comerciales deterioraron la confianza de los empresarios y consumidores.

Asimismo subrayaron la necesidad de tener acciones coordinadas que permitan recuperar la confianza de inversionistas y los consumidores.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco‑Servytur), la violencia vinculada con el abatimiento de “El Mencho” afectó a cerca de 1 millón de negocios, con un impacto económico preliminar estimado alrededor de dos mil millones de pesos en pérdidas directas por cierres preventivos, daños a instalaciones y bloqueos en rutas de logística.

Estas cifras representaron casi 87.5 millones a 116 millones de dólares en pérdidas para empresas en todo el territorio nacional por la suspensión de actividades, cancelaciones de rutas de distribución y un menor flujo de clientes en zonas afectadas por los disturbios.

Los negocios dañados dan empleo actualmente a cerca de 4.8 millones de personas, lo que sitúa el golpe económico en un ámbito laboral considerable, sobre todo en regiones como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima.

Aunado a eso sectores como el turístico y de transporte de mercancías reportaron un alto en su actividad, lo que también repercutió en hoteles, operadores turísticos y cadenas de suministro.

De acuerdo con un análisis de inteligencia logística de Overhaul, se registraron impactos en vías estratégicas como la autopista Guadalajara–Tepic (MEX-15D), la carretera Guadalajara–Colima (MEX-80/MEX-54), el corredor México–Querétaro (MEX-57D) y la autopista México–Puebla (MEX-150D), entre otros tramos.

Señaló que la seguridad es una condición práctica para sostener empleo, inversión y actividad local, e indicó que si se debilitan estructuras delictivas, podrá haber una reducción de 10% al 20% en delitos como la extorsión y otros actos ilícitos en zonas de alta presión.

HACEN LLAMADO AL GOBIERNO

Tras las pérdidas financieras, organizaciones empresariales hicieron un llamado al gobierno y las aseguradoras para que respalden a los comercios y unidades productivas afectadas.

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum también solicitó a las compañías aseguradoras que apoyen a los comerciantes y automovilistas que sufrieron daños tras los hechos de violencia registrados.

Fue hace días que también la agencia Moody´s Ratings apuntó que “la seguridad es un riesgo social clave” para México y una restricción estructural para el crecimiento económico” porque aumenta los costos para las empresas, incluido el pago de extorsiones, y empeora el entorno operativo.

Al mismo tiempo que destacó que la gestión gubernamental de episodios de violencia que “podrían intensificarse en los próximos meses será fundamental” de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tanto para la relación bilateral con EU, como en el marco de los preparativos de México para albergar 13 partidos de la próxima Copa del Mundo de fútbol.