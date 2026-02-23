Pemex frena medidas contra huachicol

México
/ 23 febrero 2026
    Pemex frena medidas contra huachicol
    La cancelación ocurrió después de que la ASF detectara irregularidades. REFORMA
Reforma
Reforma

Huachicol

PEMEX

Los contratos correspondían a trabajos para fortalecer los sistemas de medición en refinerías por 455 millones 528.7 mil pesos, monto que ya había sido pagado

En 2024, Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló seis contratos para implementar y mejorar instrumentos de control de combustible, considerados clave en el combate al huachicol fiscal, según el tercer informe de la Cuenta Pública elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los contratos correspondían a trabajos para fortalecer los sistemas de medición en refinerías por 455 millones 528.7 mil pesos, monto que ya había sido pagado.

La cancelación ocurrió después de que la ASF detectara irregularidades.

Asimismo, se revisaron 65 facturas pendientes por 547 millones 948.6 mil pesos y 37 estimaciones por 528 millones 395.7 mil pesos que carecían de registro contable y presupuestal.

”A partir del 15 de noviembre de 2025, los seis contratos fueron suspendidos temporalmente, por lo que no se completó la entrega de bienes o servicios para mejorar los sistemas de medición en las refinerías de PTRI (Pemex Transformación Industrial), sin que a la fecha se haya definido su situación”, señaló la entidad fiscalizadora.

En visitas de inspección a almacenes de proveedores y a la refinería de Cadereyta, la ASF encontró bienes resguardados por 45 millones 962 mil dólares; además, detectó equipos sin instalar por 245 mil dólares.

Aldo Vargas, director de Desarrollo de Kernotek, empresa especializada en trazabilidad de combustibles, explicó que los controles volumétricos permiten registrar electrónicamente las entradas y salidas de hidrocarburos.

“Se documenta el combustible que ingresa y el que se despacha, y la información se almacena periódicamente en una unidad central. Estos reportes son fundamentales para el SAT, pues permiten conocer lo que ocurre en toda la cadena de valor”, indicó.

Desde 2022, estos sistemas deben instalarse en toda la cadena, desde pozos, transporte ferroviario y almacenamiento, hasta refinerías y estaciones de servicio.

No sólo aplican a gasolinas, sino también a diésel, gas LP y otros combustibles, a fin de verificar volúmenes comercializados y consumidos.

La ASF advirtió que la auditorÌa buscó mitigar riesgos de multas, sanciones e incluso la clausura temporal de refinerías hasta por seis meses.

“A la fecha de la revisión prevalece el riesgo de incumplimiento”, señala el informe. Actualmente, Pemex reporta un avance de apenas 15 por ciento en la instalación de controles volumétricos y prevé alcanzar 95 por ciento en 2035, conforme a su Plan Estratégico 2025-2035.

