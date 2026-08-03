Afecta a empresas de Texas limbo comercial del T-MEC

MONTERREY.-Para Texas, una renegociación exitosa del T-MEC es de vital importancia, dado que México y Canadá son los socios comerciales número uno y número dos del estado, respectivamente, destacó el diario The Texas Tribune.

En el 2024, el comercio bilateral entre Texas y México alcanzó los 281 mil 200 millones de dólares, mientras que el comercio entre Texas y Canadá ascendió a 69 mil 200 millones de dólares. En conjunto, esto equivale al 12% de la economía del estado.

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La publicación indicó que las principales exportaciones de Texas a México y Canadá son productos derivados del petróleo y el gas natural.

El diario señaló que Air Tractor, Inc. es un ejemplo de una empresa que ha prosperado gracias al T-MEC. Con sede en Olney, al norte de Texas, la compañía fabrica aeronaves para la agricultura y la extinción de incendios aéreos. Vende a clientes en todo Estados Unidos y en más de 50 países de todo el mundo.

“El T-MEC, y el antiguo TLCAN en particular, ayudan a facilitar la relación con nuestro proveedor de motores, Pratt & Whitney Canada”, afirmó Jim Hirsch, presidente y director ejecutivo de Air Tractor. Nuestros motores, provenientes de Pratt & Whitney en Canadá, podrían estar sujetos a un arancel del 25%. El motor representa aproximadamente la mitad del valor de nuestros aviones”.

Hirsch señaló que, si se cancelara el acuerdo, la reimposición del arancel a los motores de avión canadienses le obligaría a aumentar el precio de sus aeronaves en un 12%.

“Sería difícil. Requeriría recortes drásticos de personal y de suministros”, dijo Hirsch.

“Durante el último año, hemos tenido proyectos paralizados; empresas que se habrían instalado aquí no lo han hecho debido a la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC y a la imposición precipitada de aranceles”, dijo Jerry Pacheco, presidente de la Asociación Industrial Fronteriza de Santa Teresa, Nuevo México.

“Atrajimos a un fabricante de componentes automotrices de Taiwán que compró 30 acres para construir un complejo que suministrara componentes a Tesla, pero aún no han concretado el proyecto”.

La decisión de ese proveedor de Tesla podría ser más indicativa de cómo la industria automotriz y de autopartes está respondiendo a la incertidumbre en el comercio norteamericano que los planes de Toyota.