Afecta a empresas de Texas limbo comercial del T-MEC

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    Afecta a empresas de Texas limbo comercial del T-MEC
    La inversión en nuevos espacios de fabricación y almacenamiento está estancada a ambos lados de la frontera, según Cushman & Wakefield PIRES, firma de bienes raíces comerciales con sede en El Paso. ESPECIAL.

El sector manufacturero de este estado, particularmente el de vehículos, depende en gran medida de piezas importadas de México y Canadá

MONTERREY.-Para Texas, una renegociación exitosa del T-MEC es de vital importancia, dado que México y Canadá son los socios comerciales número uno y número dos del estado, respectivamente, destacó el diario The Texas Tribune.

En el 2024, el comercio bilateral entre Texas y México alcanzó los 281 mil 200 millones de dólares, mientras que el comercio entre Texas y Canadá ascendió a 69 mil 200 millones de dólares. En conjunto, esto equivale al 12% de la economía del estado.

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La publicación indicó que las principales exportaciones de Texas a México y Canadá son productos derivados del petróleo y el gas natural.

El diario señaló que Air Tractor, Inc. es un ejemplo de una empresa que ha prosperado gracias al T-MEC. Con sede en Olney, al norte de Texas, la compañía fabrica aeronaves para la agricultura y la extinción de incendios aéreos. Vende a clientes en todo Estados Unidos y en más de 50 países de todo el mundo.

“El T-MEC, y el antiguo TLCAN en particular, ayudan a facilitar la relación con nuestro proveedor de motores, Pratt & Whitney Canada”, afirmó Jim Hirsch, presidente y director ejecutivo de Air Tractor. Nuestros motores, provenientes de Pratt & Whitney en Canadá, podrían estar sujetos a un arancel del 25%. El motor representa aproximadamente la mitad del valor de nuestros aviones”.

Hirsch señaló que, si se cancelara el acuerdo, la reimposición del arancel a los motores de avión canadienses le obligaría a aumentar el precio de sus aeronaves en un 12%.

“Sería difícil. Requeriría recortes drásticos de personal y de suministros”, dijo Hirsch.

“Durante el último año, hemos tenido proyectos paralizados; empresas que se habrían instalado aquí no lo han hecho debido a la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC y a la imposición precipitada de aranceles”, dijo Jerry Pacheco, presidente de la Asociación Industrial Fronteriza de Santa Teresa, Nuevo México.

“Atrajimos a un fabricante de componentes automotrices de Taiwán que compró 30 acres para construir un complejo que suministrara componentes a Tesla, pero aún no han concretado el proyecto”.

La decisión de ese proveedor de Tesla podría ser más indicativa de cómo la industria automotriz y de autopartes está respondiendo a la incertidumbre en el comercio norteamericano que los planes de Toyota.

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