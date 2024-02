Afores deben cambiar, el ahorro voluntario “ya no da para más”, advierte Condusef

Ciudad de México. Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) deben de hacer un análisis para replantear su modelo de negocio ante la población y ofrecer nuevos servicios, pues por sí mismo, el tema del ahorro voluntario “ya no da para más”, afirmó Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Desde la perspectiva de la administración pública, indicó el titular del organismo defensor, el negocio de las Afores “está cambiando y debe de cambiar”, y más allá de la reforma que propone el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que todos los trabajadores reciban la totalidad de su salario al concluir su vida laboral, se necesita acercar el tema del ahorro a los jóvenes.

“El ahorro voluntario no da ya para más, no alcanza, tiene un problema severo de ciencias del comportamiento y de economía conductual, cuando se habla con expertos en el tema, hay un tema que no jala y no camina, es el ahorro para el retiro, es fácil de entender porque es un tema relacionado con el tiempo”, dijo.

Rosado Jiménez indicó que esto se trata de un problema relacionado con el tiempo, pues la mayoría de los mexicanos no piensan a futuro, sino que viven día con día, y un ejemplo de ellos son las elecciones de este año “pues el 80 por ciento de las personas no saben cuándo van a ser las elecciones”.

“Cuando las fechas se acercan se enteran, porque la gente vive en el día con día, no piensa en el mundo financiero, los que piensan en el mundo financiero somos pocos, lo normal es vivir la vida y no pensar en el Costo Anual Total de un crédito o la Ganancia Anual Total de un producto de ahorro”.

“¿Cómo logramos mover a los jóvenes al ahorro para el retiro? Es complicadísimo. Hay que pensar fuera de la caja, las Afores tienen enormes beneficios o ventajas, la primera es pertenecer a un grupo financiero, tiene un margen de bancos, seguros o fondos de inversión; y tienen un nicho de clientela urbano, de clase media, que se hace atractivo, son jóvenes entre 18 y 30 años, y a ellos hay que acercarles productos adicionales”, expuso.

En este sentido, el presidente de la Condusef consideró que hoy en día las Administradoras buscan que las personas, sobre todo los jóvenes “brinquen de no hacer nada a carreras de medio fondo, un entrenador dirá que te vas a lesionar, el negocio de las Afores entonces no se va a mover nada. Hay que trotar y luego correr, es lo mismo, llevar a los jóvenes a que vayan con productos, como seguros totales o la amplia gama de un producto financiero anclado a su cuenta de Afore”.

Planteó que sería algo similar a lo que hicieron los bancos hace más de 40 años, cuando la cuenta de débito funcionaba como “el eje” y de ahí se otorgaban créditos o productos de inversión, y ahora “es igual, que la cuenta de la Afore sea un eje y no hablar del retiro quizá, sino de los planes a futuro, así lograremos que el ahorro deje de ser difícil y se aparte dinero, pero tiene que ir más allá de la cuenta tradicional de Afore”.

LA MITAD DE LAS QUEJAS CONTRA AFORES, DE ADULTOS MAYORES

Lo anterior fue dicho en conferencia de prensa, en la que Rosado Jiménez dio a conocer que en el sector financiero tres de cada 10 quejas son realizadas por adultos mayores.

Específicamente, en el sector de los bancos, el 32 por ciento de las quejas provienen de este segmento de la población, en el asegurador es el 23 por ciento, pero en las Afores es el 57 por ciento, y esto se debe a los malos tratos que en ocasiones las instituciones financieras dan a estas personas.

Por ello, el presidente de la Condusef confío que más instituciones se sumarán al protocolo de atención a adultos mayores a la brevedad, del cual ya forman parte 5 Afores, cuatro bancos y cuatro aseguradoras.

