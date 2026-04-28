Amplían en aeropuerto de Saltillo alcance de vuelo interestatal; incluirá a Monterrey

En el último estudio que se ha realizado sobre el vuelo interestatal, se amplió su alcance al incluir ahora también a Monterrey, pues la nueva propuesta contempla que la ruta sea desde la Ciudad de Monterrey-Piedras Negras-Monclova-Saltillo-Monterrey.

El director de Servicios Estatales Aeroportuarios (SEA), Oscar Pérez Benavides, indicó que la semana pasada sostuvieron una reunión con Aerus y es la propuesta que ahora exploran, donde están tratando de afinar la ruta para que así llegue le vuelo totalmente fortalecido.

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Agregó que ahora las reuniones son periódicas y semanales, con los representantes de las áreas comerciales, así como de la Secretaría de Vinculación y la Secretaría de Desarrollo Económico, para que así los números “den tiros de precisión para que sea una ruta que llegue para quedarse”.

“Sí hay que ajustar en un debido momento, mejor reagrupamos, reorganizamos, replanteamos y lo hacemos como debe ser para que lleguen para quedarse”, añadió.

Pérez Benavides indicó que será un vuelo diario, en los aviones que tiene Aerus de 9 o 12 pasajeros, asimismo añadió que en las reuniones sobre este vuelo interestatal, participan las cámaras empresariales, ganaderos y demás representantes del desarrollo económico de las diferentes regiones de Coahuila.

Actualmente Piedras Negras cuenta con tres frecuencias a la semana de vuelos de Aerus a Monterrey, por lo que este vuelo interestatal puede ser una cuarta con otro horario, mientras que Saltillo tiene uno en la noche.

De hecho, comentó que este último vuelo “lo estamos viendo para ver si lo reorganizamos con el Monterrey-Piedras Negras-Monclova-Saltillo-Monterrey, porque a final de cuentas la última pierna (del vuelo interestatal) sería Saltillo-Monterrey, sería optimizar más ese vuelo, el mismo aparato, el mismo avión optimizando los recursos”.

Finalmente comentó que las frecuencias de Piedras Negras-Monterrey actuales van a un 90 a 95% de ocupación, mientras que el de Saltillo que es más corto y tiene conexión con Viva Aerobús, van cinco ó siete pasajeros, por ello se reorganizará y replanteará ese vuelo.