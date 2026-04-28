Cae 14% acción de Spotify ante previsiones poco optimistas en sus resultados financieros

La compañía informó que los ingresos del primer trimestre aumentaron un 8% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 4 mil 500 millones de euros (5 mil 300 millones de dólares), mientras que los usuarios activos mensuales (MAU) crecieron un 12% interanual, a 761 millones, cifras ligeramente superiores a las estimaciones de FactSet.

Las acciones de Spotify cayeron más del 13% este martes, debido a unas previsiones poco optimistas que eclipsaron los buenos resultados de la plataforma sueca de música en streaming.

Los suscriptores premium crecieron un 9%, a 293 millones, lo que refleja 3 millones de nuevas altas netas trimestrales, según el informe de Spotify citado por CNBC.

En el trimestre actual, Spotify prevé sumar 17 millones de usuarios netos para alcanzar los 778 millones de MAU.

Además, espera que sus suscriptores premium aumenten en 6 millones, hasta los 299 millones.

Si bien las previsiones de MAU para el segundo trimestre superaron ligeramente las expectativas de Wall Street, se esperaba que los suscriptores premium netos superaran los 300.4 millones, según los analistas consultados por FactSet.

Las previsiones están “sujetas a una considerable incertidumbre”, declaró Spotify en su presentación de resultados.

Según las estimaciones de FactSet, el beneficio operativo se situó en 630 millones de euros, mientras que el mercado esperaba una cifra cercana a los 680 millones.

Spotify ha subido repetidamente el precio de su suscripción premium en un intento por mejorar la rentabilidad.

En febrero, la compañía aumentó el precio de la suscripción de 11.99 a 12.99 dólares al mes en Estados Unidos.