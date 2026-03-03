Anticipa 66% de CEOs en México aumento de sus costos de operación

    Anticipa 66% de CEOs en México aumento de sus costos de operación
    Directivos de compañías priorizan infraestructura tecnológica, inteligencia artificial y digitalización. UNSPLASH

Ante incertidumbre por cambios geopolíticos y de política comercial, enfrentan ardua competencia, reconfiguración de cadenas de suministro y otros retos

66 por ciento de directivos de empresas en México anticipan un aumento en sus costos de operación ante la incertidumbre por cambios geopolíticos.

El estudio EY-Parthenon CEO Outlook 2026 arroja que el entorno empresarial mexicano afronta actualmente un entorno de ardua competencia, la reconfiguración de cadenas de suministro, así como mayores requerimientos de las autoridades.

Entre las prioridades de CEOs de compañías en México está la inversión en infraestructura tecnológica, inteligencia artificial, digitalización y atracción y retención de talento.

“Más de la mitad de los CEO aseveró que en 2026 esperan enfrentar un aumento en los costos de operación en comparación con 2025, lo cual pone de relieve la necesidad de repensar e innovar la estrategia del negocio para poder invertir en prioridades y cuidar el presupuesto.

“Ante dicho aumento, se espera que los beneficios de la IA compensen a la organización, así como la posibilidad de trasladar el aumento al cliente”, comentó Olivier Hache, Socio Líder de EY-Parthenon en México.

Por otro lado, el estudio también señala que los temas geopolíticos y de política comercial ya provocaron el retraso de inversiones ya planeadas para 34 por ciento de los directivos de empresas encuestados, en tanto 44 por ciento aceleró una inversión planeada.

Pese al panorama adverso, 92 por ciento de encuestados señaló resiliencia, pues anticipan incluso un incremento en sus ingresos a raíz de las inversiones en inteligencia artificial.

Sobre su estrategia empresarial, 65 por ciento dijo que optará por planes de adquisición, en tanto 80 por ciento le dará prioridad a las compras directas, con el objetivo de reducir el consumo de capital.

Finalmente, 64 por ciento de empresarios considera mantener o incluso aumentar la contratación de talento especializado en inteligencia artificial, pues hasta 22 por ciento tuvo resultados por encima de las expectativas.

