De visita por Saltillo, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, consideró que la inflación está a punto de llegar a su pico durante este tercer trimestre, por lo cual en la última parte del año comenzaría a ceder; sin embargo, la trayectoria a la baja será larga, prolongada, difícil y frágil.

En el tercer trimestre, la inflación estará en los niveles que hoy se tienen entre 8.7 y 8.8 por ciento, mientras que para terminar el año se estará acercando al 8 por ciento y de ahí seguirá a la baja para concluir 2023 cerca de 3.2 por ciento y converger al objetivo de 3 por ciento en el inicio de 2024.

Publicidad

El origen de esta inflación –dejó Heath en claro– es global, la pandemia desató toda una serie de disrupciones en las cadenas de suministro a nivel mundial, a lo que se sumaron otras condiciones que han ayudado a esa persistencia de la inflación.

Para resolver esta escalada en México, Heath señaló que se tiene que solucionar el problema de origen que son las disrupciones de las cadenas, sin embargo, esto se está arreglando y se empieza a ver una cierta desaceleración, aunque es incipiente en muchos precios claves, como son commodities y energéticos.

“Suponiendo que no tengamos ninguna sorpresa de ese tipo, ya vería la inflación muy cerca de nuestro objetivo de 3 por ciento ya para finales del año entrante, arriba del 3, pero esa trayectoria está sujeta justamente a que no haya más choques no anticipados”, dijo el Subgobernador.

Publicidad

NO BAJARÁN TASAS DE INMEDIATO

Sin embargo, una baja en las tasas de interés no se dará de inmediato, pues todavía en el corto plazo quedan algunos incrementos que concretarse como parte de la política monetaria. Heath aseveró que aunque no queda muy claro a qué velocidad, en lo personal considera que cuando se llegue a un cierto nivel hay que estacionarse temporalmente para asegurar que la trayectoria a la baja de la inflación se concrete.

“En el muy corto plazo todavía nos queda algunas alzas por concretar para la tasa de política monetaria, va a depender del desenvolvimiento de los datos, va a depender de la misma trayectoria de la inflación y de si hay una desviación de la inflación con respecto a la trayectoria que tenemos programada y va a depender también de la trayectoria de la política monetaria mundial, especialmente la Reserva Federal”, sentenció Heath.

Publicidad