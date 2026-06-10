Arrendamiento advertirá un impulso económico ante la celebración de Copa Mundial

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    Arrendamiento advertirá un impulso económico ante la celebración de Copa Mundial
    Eduardo Javier Aldape Cavazos dijo que se espera una cantidad importante de visitantes o turistas que vienen por primera vez y quieren conocer la región. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Aunque hasta ahora no ha sido así, esperan que este sector se dinamice, pues hay quienes esperan el momento adecuado para realizar reservas

Con el Mundial de Futbol en México, la expectativa es que se impulsen los arrendamientos, los Airbnb y las propiedades, éstas últimas no para comprarlas, sino para disfrutar el evento, señaló Eduardo Javier Aldape Cavazos, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Explicó que hasta ahora las rentas no se han movido por la celebración del Mundial, situación que también se ha presentado en Monterrey y no solo en este sentido, sino también con los hoteles y los Airbnb.

Dijo que la situación se atribuye quizás por el alza de precios que hay actualmente y a lo mejor están a la espera de que se bajen las tarifas.

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Sin embargo, confía en que sí se dará esa demanda porque hay muchos que esperan hasta que sea el momento adecuado y sobre todo por la cercanía que se tiene con Monterrey, aunque la mayoría de la ocupación se generará en esa ciudad.

Por lo pronto, a nivel local, el Gobierno del Estado y el Municipio cuentan con un un programa de actividades para los turistas que vienen a este tipo de eventos.

Por otra parte, sobre la actividad inmobiliaria durante estos primeros cinco meses del año, comentó que de enero a abril estuvo lento, sin embargo, ahorita está despuntado y salen más avances porque se están moviendo más las propiedades.

En el caso de la vivienda nueva, indicó que el precio promedio que se maneja es de un millón 200 a un millón 300 mil pesos, precios más bajos es difícil encontrarlos, además de que sería en zonas mucho más alejadas y no céntricas.

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