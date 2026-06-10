Duda Trump renovar T-MEC... y vuelve a cargar contra México

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Duda Trump renovar T-MEC... y vuelve a cargar contra México
    Trump destacó una reducción de 97 por ciento en la entrada de drogas a territorio estadounidense. AP

El presidente de EU dijo que no necesitan a México y Canadá y que concentran esfuerzos para impedir la entrada de droga por tierra

El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó este miércoles contra México, al advertir que ahora su gobierno se está concentrando en las drogas que entran a Estados Unidos “por tierra” y que podría no renovar el T-MEC.

“Odio decirle esto a México, pero ahora estamos concentrados en las drogas que entran por tierra”, dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.

https://vanguardia.com.mx/deportes/denuncian-presunta-estafa-por-venta-de-boletos-del-mundial-2026-vinculada-a-hermano-de-hector-moreno-LJ21285428

“El mar fue mucho más difícil”, señaló, en alusión a los ataques que las fuerzas estadounidenses han lanzado contra supuestas “narcoembarcaciones”. “Muchas drogas estaban entrando por mar”, dijo. Sin embargo, afirmó que gracias a las operaciones contra estas lanchas, el flujo de drogas “ha caído en un 97%”.

Trump se quejó de que antes, los narcotraficantes que transportaban drogas a Estados Unidos eran “detenidos y luego liberados” y volvían a traficar. “Ahora ya no pueden hacerlo por segunda vez”, señaló.

Más tarde, al ser cuestionado sobre la revisión del T-MEC, Trump dijo que “para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor” sin el tratado, por lo que se negó a descartar la posibilidad de no renovarlo.

TRUMP DICE QUE EU NO NECESITA A MÉXICO Y CANADÁ

“No necesitamos nada de lo que tiene Canadá. No necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos. Y tienen que tratarnos mejor”.

El mandatario aseveró que con ambos países, Estados Unidos tiene “déficit comercial. Deberíamos tener superávits con ellos”.

Insistió en que “no necesitamos sus carros, su energía, nada”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política
Relaciones Exteriores
T-MEC

Personajes


Donald Trump

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La cuota

La cuota
NosotrAs: Mamás viajeras, libres y rebeldes

NosotrAs: Mamás viajeras, libres y rebeldes

Tlachinollan y Red TDT denuncian campaña de desprestigio contra normalistas de Ayotzinapa; señalan criminalización, señalamientos mediáticos y caso 43 GIEI.

Denuncian Tlachinollan y Red TDT campaña de desprestigio contra normalistas de Ayotzinapa en Guerrero

El proyecto contempla la expansión de infraestructura logística, el fortalecimiento de servicios financieros digitales y la creación de 8 mil nuevos empleos en distintas regiones del país.

Mercado Libre invertirá 4 mil 600 millones de dólares en México, anuncia Ebrard en la Mañanera
Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 se han convertido en uno de los artículos más buscados por aficionados al futbol.

Monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Banxico: cómo encontrar las sucursales donde aún están disponibles
La Cartilla Nacional de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un documento indispensable.

¿Cómo reimprimir tu Cartilla IMSS? Requisitos y proceso completo
México volverá a hacer historia como anfitrión: será el país que abrirá el Mundial 2026 y el primero en recibir tres Copas del Mundo, tras organizar las ediciones de 1970 y 1986.

¡Más invitados! FIFA confirma a Alejandro Fernández, Salma Hayek y Ryan Castro para abrir el Mundial 2026 en la CDMX
Japón dejó Monterrey y viajó a Nashville para continuar con su preparación mundialista, tras los ajustes realizados en su plan de entrenamientos previo al duelo ante Túnez.

¿Por qué el Estadio de Tigres quedó fuera del Mundial 2026 para Japón y Suecia?