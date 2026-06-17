Aun con aranceles, China toma hasta 50% de mercado tecnológico en México

Por el contrario, sólo del último trimestre del 2025 al primero del 2026, pasaron de 30 al 32% del mercado, y en algunas categorías como televisores y tecnología de información ya llega al 50 por ciento, de acuerdo con la empresa de inteligencia del consumidor NielsenIQ.

Los aranceles impuestos a productos tecnológicos chinos desde el inicio de año no han logrado frenar el avance de estas marcas en México .

Daniel Gutiérrez, director de Consumer Tech & Durables de NielsenIQ México dijo que aunque existía la expectativa de que los gravámenes redujeran la competitividad de los fabricantes asiáticos, la realidad fue distinta.

”Pensábamos que iba a comenzar a notarse el cambio y nunca se notó.

”De hecho, continúan con tasas de crecimiento superiores al resto de la industria”, afirmó el especialista en entrevista.

Los datos de NielsenIQ muestran avances en ventas superiores en las marcas chinas en el trimestre.

Por ejemplo, en electrodomésticos pequeños las ventas de productos chinos aumentaron 36% contra 15% del resto de las marcas; en línea blanca avanzaron 31%, mientras el mercado creció 16%; en tecnologías de la información el alza fue de 19% contra 9.5% y en entretenimiento, que incluye televisores, el alza fue de 3.3% contra 1.5% del resto.