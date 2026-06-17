IMSS Bienestar incorpora IA y robots quirúrgicos en hospitales público de México

El director general del IMSS Bienestar , Alejandro Svarch Pérez, explicó que esta modernización forma parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura hospitalaria y reducir la distancia tecnológica entre las instituciones públicas y privadas.

La medicina pública en México atraviesa una etapa de transformación tecnológica con la llegada de nuevas herramientas como la inteligencia artificial , los robots quirúrgicos y sistemas médicos de última generación. El objetivo es mejorar la calidad de atención en hospitales públicos y acercar tratamientos especializados a más personas.

“La inteligencia artificial no sustituye al médico, lo acompaña y fortalece sus capacidades operativas”, afirmó Svarch al explicar la visión detrás de esta incorporación tecnológica.

Durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que la tecnología no busca reemplazar al personal médico, sino convertirse en una herramienta de apoyo para mejorar los procesos de diagnóstico y tratamiento.

Uno de los ejemplos más importantes se encuentra en el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, donde ya funciona un sistema de análisis diagnóstico con inteligencia artificial aplicado al estudio de biopsias.

TECNOLOGÍA MÉDICA PARA CAMBIAR LA ATENCIÓN PÚBLICA

La incorporación de inteligencia artificial en hospitales representa uno de los cambios más relevantes dentro del sistema de salud mexicano. En el caso del Hospital Oncológico para la Mujer, la tecnología permite agilizar procesos que anteriormente podían tomar más tiempo y requerían múltiples etapas separadas.

El modelo implementado integra en una misma unidad médica diferentes fases de atención: tamizaje, diagnóstico, confirmación molecular, tratamiento, rehabilitación y seguimiento hasta el alta médica.

De acuerdo con las autoridades, más de 500 mujeres han recibido atención gratuita mediante este esquema, sin importar si cuentan o no con seguridad social.

El uso de estas herramientas permite que especialistas tengan mayor capacidad para interpretar información médica y tomar decisiones clínicas con apoyo de sistemas avanzados.

Un dato curioso es que la inteligencia artificial aplicada a la salud no funciona como un sustituto autónomo, sino como una tecnología diseñada para analizar grandes cantidades de información y ayudar al personal médico a detectar patrones que podrían pasar desapercibidos.

“Estas herramientas fortalecen la operación de los equipos médicos y permiten ofrecer una atención más precisa”, explicó el titular del IMSS Bienestar.

ROBOTS QUIRÚRGICOS LLEGAN A HOSPITALES PÚBLICOS

Otro de los avances anunciados es la incorporación de robots quirúrgicos y quirófanos inteligentes dentro de hospitales públicos. Durante años, este tipo de tecnología estuvo asociada principalmente con instituciones privadas debido a sus altos costos y complejidad operativa.

Ahora, unidades como el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, el Centro Médico “Licenciado Adolfo López Mateos” y el Hospital Oncológico para la Mujer ya cuentan con estos sistemas.

Las autoridades también proyectan ampliar esta tecnología a hospitales ubicados en Culiacán y Ciudad Victoria, con el propósito de extender los beneficios a más regiones del país.

“Los robots quirúrgicos permiten operar más pacientes, con menos complicaciones, una recuperación más rápida y mejores resultados clínicos”, señaló Svarch.

Los sistemas robóticos permiten realizar movimientos de alta precisión durante procedimientos complejos. Entre sus ventajas se encuentran una mayor estabilidad, mejor visualización del área quirúrgica y apoyo en cirugías de alta especialidad.

Además, los quirófanos inteligentes incorporan herramientas digitales que ayudan a los especialistas a trabajar con mayor eficiencia y seguridad.

MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE XOCÓ

La estrategia tecnológica también contempla la renovación de áreas críticas como urgencias. Uno de los proyectos destacados es la modernización integral del Hospital General de Xoco, en la Ciudad de México, uno de los centros con mayor demanda de atención de emergencias.

Durante una presentación en vivo, autoridades médicas mostraron parte del nuevo equipamiento incorporado al hospital, incluyendo tecnología avanzada para diagnóstico y tratamiento.

Entre los nuevos recursos destacan:

· El primer tomógrafo móvil de América Latina

· Sistemas digitales de rayos X instalados dentro de salas de choque

· Microscopios con inteligencia artificial para neurocirugía

· Equipos avanzados de anestesia

· Tecnología especializada para procedimientos complejos

También fue presentado el Centro de Innovación Quirúrgica, equipado con un robot capaz de realizar más de 42 tipos de procedimientos, además de herramientas para laparoscopias, endoscopias y cirugías de alta especialidad.

La apuesta del IMSS Bienestar es que la tecnología médica avanzada deje de ser exclusiva de algunos sectores y se convierta en una herramienta disponible para la población que utiliza los servicios públicos.

“La meta es que los hospitales públicos sean instrumentos para democratizar el acceso a la tecnología médica más avanzada”, aseguró Svarch.