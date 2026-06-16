SpaceX supera a Amazon en valor de mercado tras dispararse un 13% en bolsa

NUEVA YORK.- La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX superó este martes a Amazon en valor de mercado apenas tres días después del debut en bolsa de la compañía de Elon Musk, que hoy se disparaba un 13% tras la apertura de Wall Street.

La compañía alcanzó durante la mañana una capitalización bursátil cercana a los 2.87 billones de dólares, por encima de los aproximadamente 2.65 billones de Amazon.

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De esta manera, SpaceX solo quedaría por detrás de Nvidia (5.09 billones), Alphabet (4.46 billones), Apple (4.34 billones) y Microsoft (2.92 billones) entre las empresas estadounidenses con mayor valor de mercado.

Durante algunos momentos de la sesión, SpaceX superó también a Microsoft al llegar a los 2.94 billlones de valoración, por encima de los 2.93 de la empresa fundada por Bill Gates, recoge CNBC.

El lunes, SpaceX cerró en su primera sesión completa en el mercado con un avance del 20% tras protagonizar el viernes pasado la mayor salida a bolsa de la historia.

COMPRA CURSOR PARA COMPETIR CON ANTHROPIC y OPEN AL

SpaceX seguirá adelante con su adquisición de la startup de inteligencia artificial Cursor por 60.000 millones de dólares, mientras la empresa de exploración espacial y de IA de Elon Musk busca una ventaja competitiva frente a sus rivales Anthropic y OpenAI tras su debut en Wall Street la semana pasada.

Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC, en inglés), Cursor recibirá acciones de SpaceX por un total de 60 mil millones de dólares como parte del acuerdo, que se espera se cierre en el tercer trimestre de 2026.

Algunos expertos sostienen que los inversores están apostando por el potencial de largo plazo de SpaceX en lo que consideran la próxima gran revolución tecnológica e industrial, pero otros avisan de que el precio de la acción refleja ya unas expectativas muy elevadas.