SpaceX supera a Amazon en valor de mercado tras dispararse un 13% en bolsa

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    SpaceX supera a Amazon en valor de mercado tras dispararse un 13% en bolsa
    SpaceX debutó en la bolsa el viernes. Sus acciones se han disparado e iban con alza de 9% antes de la apertura el martes. ESPECIAL.

Anuncia además la compra de Anysphere, la empresa matriz del popular asistente de programación basado en IA Cursor, por unos 60 mil millones de dólares

NUEVA YORK.- La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX superó este martes a Amazon en valor de mercado apenas tres días después del debut en bolsa de la compañía de Elon Musk, que hoy se disparaba un 13% tras la apertura de Wall Street.

La compañía alcanzó durante la mañana una capitalización bursátil cercana a los 2.87 billones de dólares, por encima de los aproximadamente 2.65 billones de Amazon.

TE PUEDE INTERESAR: Suman 4 meses de bajas en personal ocupado de las manufactureras de México; automotrices de las más afectadas

De esta manera, SpaceX solo quedaría por detrás de Nvidia (5.09 billones), Alphabet (4.46 billones), Apple (4.34 billones) y Microsoft (2.92 billones) entre las empresas estadounidenses con mayor valor de mercado.

Durante algunos momentos de la sesión, SpaceX superó también a Microsoft al llegar a los 2.94 billlones de valoración, por encima de los 2.93 de la empresa fundada por Bill Gates, recoge CNBC.

El lunes, SpaceX cerró en su primera sesión completa en el mercado con un avance del 20% tras protagonizar el viernes pasado la mayor salida a bolsa de la historia.

COMPRA CURSOR PARA COMPETIR CON ANTHROPIC y OPEN AL

SpaceX seguirá adelante con su adquisición de la startup de inteligencia artificial Cursor por 60.000 millones de dólares, mientras la empresa de exploración espacial y de IA de Elon Musk busca una ventaja competitiva frente a sus rivales Anthropic y OpenAI tras su debut en Wall Street la semana pasada.

Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC, en inglés), Cursor recibirá acciones de SpaceX por un total de 60 mil millones de dólares como parte del acuerdo, que se espera se cierre en el tercer trimestre de 2026.

Algunos expertos sostienen que los inversores están apostando por el potencial de largo plazo de SpaceX en lo que consideran la próxima gran revolución tecnológica e industrial, pero otros avisan de que el precio de la acción refleja ya unas expectativas muy elevadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía

Localizaciones


Estados Unidos

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Solución pacífica

Solución pacífica
true

‘Te vamos a matar’, la amenaza a Gárate

true

POLITICÓN: Morena sí le ganó al PRI... en el voto penitenciario
Luego de varias horas de incertidumbre para sus familiares, la menor fue localizada en buen estado de salud y entregada a las autoridades correspondientes para su posterior reintegración con su familia.

Localizan sana y salva a menor reportada como desaparecida en Saltillo
Organizadores estiman que la realización del evento generará una derrama económica de entre 15 y 20 millones de pesos, beneficiando principalmente a los sectores hotelero, restaurantero y comercial de la región.

Saltillo se prepara para recibir la Expo Clásicos 2026 con más de 700 vehículos en exhibición
Jesús Talamantes celebra su victoria que le otorgó el oro en la división de 90 kg Élite.

Coahuila suma tres oros y un bronce en el Festival Olímpico de Boxeo 2026
Donald Trump anunció que el acuerdo abriría el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el suministro energético mundial.

Trump disipa la guerra que él mismo inició sin cumplir todos sus objetivos
Trabajadores en el lugar de un ataque aéreo israelí en Beirut, Líbano. El ataque generó más dudas sobre la firma del acuerdo de alto el fuego prometido.

El descontento en torno al acuerdo marco entre EU e Irán crece en Israel