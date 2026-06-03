Baja participación de Coahuila en la informalidad pero crecen ingresos para trabajadores informales

Dentro de este rubro, el VAB del sector informal (conformado por los negocios en hogares que no tienen personalidad jurídica) de Coahuila también bajó a una tasa de un 1%. El grupo de estados que también redujeron la participación de este sector fue de cuatro (Campeche, Quintana Roo y Veracruz).

El Valor Agregado Bruto (VAB) de la informalidad en Coahuila en el último trimestre de 2025 registró una baja de 0.9% cuando a nivel nacional el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ) observó un crecimiento de 4%, por lo que la economía informal coahuilense fue una de las tres entidades federativas (Campeche y Quintana Roo) que presentaron una variación negativa en este rubro.

Las “Otras modalidades de la informalidad” que también que conforman la medición de la economía informal que analiza el Inegi, cayó 0.7% en Coahuila.

EMPLEO INFORMAL CAE EN COAHUILA PERO CRECEN REMUNERACIONES

En México hay 17 millones 375 mil 364 puestos de trabajo en la economía informal, según el Inegi. En Coahuila, los puestos de trabajo remunerados de la economía informal registrados en el cuarto trimestre de 2025 cayeron 0.1%; sector informal, -0.9%; sin embargo, crecieron 0.3% en otras modalidades de la informalidad.

Por otro lado, las remuneraciones del último trimestre de 2025 en Coahuila de la economía informal crecieron 5.5%; sector informal, 6.3% y de las otras modalidades de informalidad, 4.8%.

“Las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF) miden la aportación de la economía informal al esfuerzo productivo de los estados mediante la divulgación del Valor Agregado Bruto (VAB), los puestos de trabajo remunerados y las remuneraciones de la economía informal”, detalló el Inegi.