Hacienda espera un ‘efecto multiplicador’ en inversión pública en la segunda mitad de 2026

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    Hacienda espera un ‘efecto multiplicador’ en inversión pública en la segunda mitad de 2026
    “Todos tenemos que pagar impuestos. Hay mecanismos para denunciar si hay algo incorrecto”, declaró Amador Zamora, titular de la SHCP. VANGUARDIA

La SHCP precisó que las caídas en los ingresos federales responden a desfases de corto plazo; la gestión de la deuda pública y el Plan México serán cruciales para el Gobierno Federal

Uno de los objetivos del Gobierno Federal es consolidar un crecimiento económico sólido y así lo sostiene el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, que estima que habrá un crecimiento entre 1.8-2.8%, que responderá a un “efecto multiplicador” en la segunda mitad de 2026 por las inversiones mixtas que han sido anunciadas desde el Plan México y que impulsarán la inversión pública en México.

A pesar de que la inversión pública cayó 18.4% en términos anuales, el Secretario de Hacienda comentó, en entrevista el pasado 2 de junio con el medio de comunicación El Economista, que se trató de un “desfase que se recuperará en los próximos meses”, y que con base a la Ley de Infraestructura publicada el pasado abril de 2026, la certidumbre se sostendrá en un marco normativo que dará claridad a las y los inversores.

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El titular de Hacienda comentó que, ante la caída del 2.2% en los ingresos federales en los primeros 4 meses de 2026, esta baja se encuentra “por debajo de las estimaciones” y que esta situación “es temporal”, ya que en el corto plazo “se recuperarán los ingresos fiscales”. El Economista destacó que esta baja en el erario público federal coincide con la caída de ingresos por ISR (de 6.2% a tasa anual en enero-abril de 2026) y por el comercio exterior debido a las modificaciones en las Leyes aduaneras; sin embargo, el representante de Hacienda precisó que estas bajas fueron por “la revaloración del tipo de cambio del peso, que está 13% arriba respecto al año pasado”.

CALIFICADORAS, DEUDA E INFLACIÓN DESDE HACIENDA

Amador Zamora declaró su desacuerdo con la agencia calificadora de Moodys sobre la deuda mexicana, mencionando que el déficit fiscal pasó de 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a 4.4% en 2025, a consecuencia de la baja de las tasas de interés y el “manejo de pasivos” y que “no hubo ningún sobresalto en los mercados”, indicando, según el Secretario de Hacienda, “que hay confianza de los inversionistas”.

Cabe agregar que esta reducción del déficit fiscal la observó la calificadora R&I, declarando que mantenían la calificación de la deuda mexicana por los esfuerzos del Gobierno Federal de reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público hasta 4.1% del PIB.

$!La agencia calificadora nipona precisó que mantenía su calificación de BBB+ con base a sus análisis de la deuda soberana de México.
La agencia calificadora nipona precisó que mantenía su calificación de BBB+ con base a sus análisis de la deuda soberana de México. CAPTURA DE PANTALLA

Hacienda apuntó que la inflación sigue por encima del rango objetivo del Banco de México —que es del 3% anual—: “Es un tema muy sensible por el impacto que puede tener en los hogares”, dice el Secretario de Hacienda “con el Pacic, dejamos claro que no vamos a dejarlo todo a las fuerzas del mercado. Al mismo tiempo, en el combate a la inflación, es muy importante que la intervención sea oportuna. No dejar que el problema crezca y se salga de control. En ese sentido, podemos explicar los estímulos fiscales para el precio de la gasolina. Se tomó la decisión relativamente pronto, porque queríamos evitar que lo que estaba pasando con los combustibles se trasmitiera a otros precios”.

PLAN MÉXICO CON MENOS TRABAS BUROCRÁTICAS Y EL ROL DEL CONTRIBUYENTE

En cuanto al Plan México, el Secretario de Hacienda precisó al medio El Economista que el sector privado ha insistido en la complejidad de los trámites burocráticos como una problemática que inhibe la inversión, desde lo local hasta lo federal, por lo que se optará por una homologación de los trámites en “las principales ciudades y eliminar requisitos que sean redundantes (...) La digitalización de los trámites traerá cambios muy importantes, reducirá tiempos y mejorará la capacidad de respuesta”.

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El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, concluyó su entrevista con que el rol de las y los contribuyentes es que “todos tenemos que pagar impuestos. Hay mecanismos para denunciar si hay algo incorrecto. De cualquier modo, tenemos que avanzar hacia la simplificación y todo lo que sirva para facilitar los pagos. En esto, también, es clave el uso de la tecnología. El contribuyente debe tener claros los criterios de la actuación de la autoridad”.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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