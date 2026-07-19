Banxico enfrenta un entorno complejo por presiones inflacionarias y eventos climáticos

Durante su participación en las Reuniones de Julio 2026, aseguró que aún se tiene un balance delicado del panorama inflacionario.

Pese al descenso de la inflación, el Banco de México ( Banxico ) enfrenta un entorno complejo, advirtió el subgobernador de la institución, José Gabriel Cuadra García.

Al presentar el Panorama inflacionario en México, Cuadra García comentó sobre las variables al subrayar que la economía opera por debajo de su capacidad.

Mientras que, sobre los riesgos, alertó, prevalecen aquellos al alza, lo que constituye un desafío.

El subgobernador reconoció que la inflación descendió en sus últimas lecturas, ubicándose dentro del intervalo de variabilidad.

También mencionó los impuestos especiales en algunos bienes relacionados con mercancías alimenticias, y el de aranceles a bienes provenientes de países con los que México no tiene tratado.

De igual manera, el que se origina de eventos climatológicos que afectaron productos agrícolas y los aumentos en las cotizaciones internacionales de energéticos debido al conflicto en Medio Oriente.

En ese contexto, enfatizó que siguen los riesgos para la inflación con la persistencia en servicios y por posibles episodios de una depreciación cambiaria.

En los riesgos asociados al entorno en Medio Oriente, presentó gráficas para ilustrar la evolución de los precios de petróleo con el Brent por ser la referencia mundial, y de los índices de Riesgos Geopolíticos y el de Presión de la Cadena de Suministro Global.

JITOMATE Y GASOLINA AFECTADOS

El subgobernador, quien en las primeras reuniones del año de la Junta de Gobierno votó por mayoría para bajar la tasa de interés y en la última decisión de política monetaria por unanimidad con el fin de mantenerla en 6.50%, dedicó un apartado especial para hablar de factores climáticos y su impacto en la producción de jitomate.