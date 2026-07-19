Banxico enfrenta un entorno complejo por presiones inflacionarias y eventos climáticos

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    Banxico enfrenta un entorno complejo por presiones inflacionarias y eventos climáticos
    EL subgobernador del Banco de México, José Gabriel Cuadra García, precisó en las Reuniones de Julio 2026 de esta institución que la gasolina subirá por el conflicto en Medio Oriente. ESPECIAL

La guerra en Irán ha impactado en los precios de la gasolina, así como los cambios drásticos en el clima que ha afectado al sector agrícola de México

Pese al descenso de la inflación, el Banco de México (Banxico) enfrenta un entorno complejo, advirtió el subgobernador de la institución, José Gabriel Cuadra García.

Durante su participación en las Reuniones de Julio 2026, aseguró que aún se tiene un balance delicado del panorama inflacionario.

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Al presentar el Panorama inflacionario en México, Cuadra García comentó sobre las variables al subrayar que la economía opera por debajo de su capacidad.

Mientras que, sobre los riesgos, alertó, prevalecen aquellos al alza, lo que constituye un desafío.

El subgobernador reconoció que la inflación descendió en sus últimas lecturas, ubicándose dentro del intervalo de variabilidad.

También mencionó los impuestos especiales en algunos bienes relacionados con mercancías alimenticias, y el de aranceles a bienes provenientes de países con los que México no tiene tratado.

De igual manera, el que se origina de eventos climatológicos que afectaron productos agrícolas y los aumentos en las cotizaciones internacionales de energéticos debido al conflicto en Medio Oriente.

En ese contexto, enfatizó que siguen los riesgos para la inflación con la persistencia en servicios y por posibles episodios de una depreciación cambiaria.

En los riesgos asociados al entorno en Medio Oriente, presentó gráficas para ilustrar la evolución de los precios de petróleo con el Brent por ser la referencia mundial, y de los índices de Riesgos Geopolíticos y el de Presión de la Cadena de Suministro Global.

JITOMATE Y GASOLINA AFECTADOS

El subgobernador, quien en las primeras reuniones del año de la Junta de Gobierno votó por mayoría para bajar la tasa de interés y en la última decisión de política monetaria por unanimidad con el fin de mantenerla en 6.50%, dedicó un apartado especial para hablar de factores climáticos y su impacto en la producción de jitomate.

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Se refirió al ciclo agrícola primavera-verano al hacer una comparación de la producción nacional registrada entre 2020-2024 con un poco más de 2 millones de toneladas contra 1.7 millones de toneladas entre 2025-2026.

Además, del diferencial que se observó en las hectáreas en ambos ciclos de las superficies sembradas que resultaron siniestradas y que superó las 200 mil durante el presente ejercicio frente a las más de 50 mil en el pasado.

En su exposición mostró que los precios de las gasolinas en México son mucho más bajos en comparación con los prevalecientes en Estados Unidos, incluso sobre los que se tenían en 2022.

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