Precios del oro y petróleo suben ante tensiones en Medio Oriente

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    Precios del oro y petróleo suben ante tensiones en Medio Oriente
    El Estrecho de Ormuz se ha convertido en el centro de la tensión debido a su peso en las exportaciones de petróleo y gas del golfo Pérsico. ESPECIAL.

Los inversores se mantenían cautos y seguían de cerca los acontecimientos en Irán para evaluar su impacto en la inflación

El oro subió levemente ante un dólar algo más débil, esto al ganar 0.7 por ciento con 4 mil 105.4 dólares por onza, mientras que el precio del petróleo e disparó ante nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán

Lo anterior trasciende, luego de tocar su nivel más bajo desde el 1 de julio. Los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en agosto mejoraban 0.8 por ciento, a 4 mil 114.8 dólares.

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El dólar cotizaba estable tras tocar un mínimo de casi una semana, abaratando al lingote —cotizado en el billete verde— para los tenedores de otras divisas.

SE DISPARA PETRÓLEO POR NUEVOS ATAQUES

El precio del petróleo volvió a subir tras intensificarse los ataques entre Estados Unidos e Irán alrededor del Estrecho de Ormuz.

La tensión aumentó durante el fin de semana y elevó el temor a posibles interrupciones en una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de crudo.

El ejército estadunidense afirmó el domingo que llevó a cabo nuevos ataques contra Irán, lo que provocó respuestas de represalia contra Kuwait y Baréin y aumentó las tensiones en la región.

En este contexto, las referencias internacionales del petróleo crudo mantuvieron una tendencia alcista. El Brent para septiembre avanzó hasta 86,15 dólares por barril mientras el West Texas Intermediate se situó en 80,34 dólares según los datos publicados por Xpectro.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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