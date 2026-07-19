Precios del oro y petróleo suben ante tensiones en Medio Oriente

El oro subió levemente ante un dólar algo más débil, esto al ganar 0.7 por ciento con 4 mil 105.4 dólares por onza, mientras que el precio del petróleo e disparó ante nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán

Lo anterior trasciende, luego de tocar su nivel más bajo desde el 1 de julio. Los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en agosto mejoraban 0.8 por ciento, a 4 mil 114.8 dólares.

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El dólar cotizaba estable tras tocar un mínimo de casi una semana, abaratando al lingote —cotizado en el billete verde— para los tenedores de otras divisas.

SE DISPARA PETRÓLEO POR NUEVOS ATAQUES

El precio del petróleo volvió a subir tras intensificarse los ataques entre Estados Unidos e Irán alrededor del Estrecho de Ormuz.

La tensión aumentó durante el fin de semana y elevó el temor a posibles interrupciones en una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de crudo.

El ejército estadunidense afirmó el domingo que llevó a cabo nuevos ataques contra Irán, lo que provocó respuestas de represalia contra Kuwait y Baréin y aumentó las tensiones en la región.

En este contexto, las referencias internacionales del petróleo crudo mantuvieron una tendencia alcista. El Brent para septiembre avanzó hasta 86,15 dólares por barril mientras el West Texas Intermediate se situó en 80,34 dólares según los datos publicados por Xpectro.