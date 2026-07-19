Dinamismo en la construcción sostienen parte del crecimiento en México

CDMX - La estabilidad cambiaria y el dinamismo en la construcción sostienen por el momento gran parte del crecimiento económico en México, mientras las exportaciones enfrentan presiones por la concentración en Estados Unidos y la falta de prórroga del T-MEC.

De acuerdo a un análisis de CIAL dun & bradstreet, la inflación controlada y un repunte en la inversión ofrecen señales positivas, pero las manufacturas y el sector automotriz siguen en retroceso.

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Explicó que los especialistas apuntan a un crecimiento moderado para México condicionado por la capacidad de fortalecer sectores estratégicos frente a la competencia global.

Recordó fue en junio, que la inflación se ubicó en 3.37% anual, por debajo de lo esperado por el mercado y en su nivel más bajo en 67 meses.

El descenso ha sido favorecido por la caída de los precios agropecuarios (-1.72%) y por la moderación de la inflación subyacente, que se situó en 4.03% anual.

CERCA DE LA META

Estos resultados acercan a México a la meta de 3.0% de Banxico y abren espacio para un recorte adicional de la tasa de interés, actualmente en 6.50%.

No obstante, recordó que la la producción manufacturera continúa en retroceso, pues durante enero-mayo cayó 1.2% anual, con una reducción de 1.8% en el empleo formal.

El equipo de transporte, principal rama manufacturera, retrocedió 3.8% anual, acumulando tres años consecutivos de bajas. Por otro lado, la construcción mostró un repunte de 1.7% anual en el mismo periodo, impulsada por obras de infraestructura, con expectativas de crecer 2.0% en 2026.

El mercado de vehículos atraviesa un estancamiento, dado que en junio se produjeron 354,221 unidades, con una caída de 1.9% anual, acumulando un retroceso de 0.4% en el primer semestre.

Las exportaciones también se resintieron, con una baja de 9.2% en junio, aunque en el acumulado del año avanzan 1.4%.

Fue la semana pasada que se informó que las exportaciones de vehículos ligeros de México a EU cayeron 3.6% durante el primer semestre del año, pero los envíos a otros mercados crecieron 20.9%, esto debido al cobro de aranceles a la importación de automóviles en Estados Unidos

En contraste, las ventas internas crecieron 5.3% anual en el primer semestre, impulsadas por unidades importadas que representan ya 68% del mercado.

Estas cifras se alinean con estimaciones moderadas de otros organismos como el Banco Mundial y la OCDE, que prevén un crecimiento inferior a 2% en los próximos años. En contraste, Estados Unidos crecería 2.3% en 2026 y la economía mundial 3.1%.