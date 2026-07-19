Dinamismo en la construcción sostienen parte del crecimiento en México

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    Dinamismo en la construcción sostienen parte del crecimiento en México
    La concentración de exportaciones hacia Estados Unidos sigue siendo dominante, con 78.4% de las envíos, aunque Canadá gana terreno con un crecimiento de 18% en el primer semestre. ESPECIAL.

Analistas advierten que la economía está condicionada por la evolución de las negociaciones comerciales

CDMX - La estabilidad cambiaria y el dinamismo en la construcción sostienen por el momento gran parte del crecimiento económico en México, mientras las exportaciones enfrentan presiones por la concentración en Estados Unidos y la falta de prórroga del T-MEC.

De acuerdo a un análisis de CIAL dun & bradstreet, la inflación controlada y un repunte en la inversión ofrecen señales positivas, pero las manufacturas y el sector automotriz siguen en retroceso.

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Explicó que los especialistas apuntan a un crecimiento moderado para México condicionado por la capacidad de fortalecer sectores estratégicos frente a la competencia global.

Recordó fue en junio, que la inflación se ubicó en 3.37% anual, por debajo de lo esperado por el mercado y en su nivel más bajo en 67 meses.

El descenso ha sido favorecido por la caída de los precios agropecuarios (-1.72%) y por la moderación de la inflación subyacente, que se situó en 4.03% anual.

CERCA DE LA META

Estos resultados acercan a México a la meta de 3.0% de Banxico y abren espacio para un recorte adicional de la tasa de interés, actualmente en 6.50%.

No obstante, recordó que la la producción manufacturera continúa en retroceso, pues durante enero-mayo cayó 1.2% anual, con una reducción de 1.8% en el empleo formal.

El equipo de transporte, principal rama manufacturera, retrocedió 3.8% anual, acumulando tres años consecutivos de bajas. Por otro lado, la construcción mostró un repunte de 1.7% anual en el mismo periodo, impulsada por obras de infraestructura, con expectativas de crecer 2.0% en 2026.

El mercado de vehículos atraviesa un estancamiento, dado que en junio se produjeron 354,221 unidades, con una caída de 1.9% anual, acumulando un retroceso de 0.4% en el primer semestre.

Las exportaciones también se resintieron, con una baja de 9.2% en junio, aunque en el acumulado del año avanzan 1.4%.

Fue la semana pasada que se informó que las exportaciones de vehículos ligeros de México a EU cayeron 3.6% durante el primer semestre del año, pero los envíos a otros mercados crecieron 20.9%, esto debido al cobro de aranceles a la importación de automóviles en Estados Unidos

En contraste, las ventas internas crecieron 5.3% anual en el primer semestre, impulsadas por unidades importadas que representan ya 68% del mercado.

Estas cifras se alinean con estimaciones moderadas de otros organismos como el Banco Mundial y la OCDE, que prevén un crecimiento inferior a 2% en los próximos años. En contraste, Estados Unidos crecería 2.3% en 2026 y la economía mundial 3.1%.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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