BBVA recorta su previsión de crecimiento para México al 1.2% en 2026 por menor inversión

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    BBVA recorta su previsión de crecimiento para México al 1.2% en 2026 por menor inversión
    No obstante, pese al acuerdo de paz en Medio Oriente, los mercados energéticos tardarán dos meses en regularse, por lo que se estimó que los precios petroleros altos se mantendrán un buen tiempo. ESPECIAL.
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Crecimiento
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


BBVA

Lo anterior se debe a un ‘menor dinamismo’ de la demanda interna en un contexto marcado por la ‘incertidumbre’

CDMX.- BBVA bajó en seis puntos porcentuales su previsión de crecimiento para México en 2026, del 1.8 al 1.2% del Producto Interior Bruto (PIB), por la ralentización en la inversión y el consumo en el país.

Así lo expresó este jueves, en una rueda de prensa, la economista principal de BBVA Research México, Saidé Salazar, quien alertó que la nación norteamericana está creciendo “a tres velocidades” en el ámbito interno y en el externo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Canirac Saltillo se pone la verde! Anuncia promociones mundialistas

Según argumentó, mientras la demanda externa de bienes o insumos desde Estados Unidos se mantuvo “relativamente resiliente” este año e impulsó las exportaciones mexicanas, la interna mostró un “menor dinamismo” con un bajo crecimiento de la inversión o el consumo.

“La debilidad subyacente de la demanda interna va a persistir hacia la segunda mitad del año (...) Prácticamente estamos observando moderación del consumo y una contracción importante en la inversión fija bruta”, explicó la economista del BBVA, el mayor banco en México.

A pesar de esa perspectiva de crecimiento a la baja, Salazar subrayó que para el año que viene sí que percibe una “recuperación gradual” de la economía gracias a la “menor incertidumbre comercial y al avance de los contratos mixtos” entre el sector público y privado.

Respecto al balance de la última mitad de este año, la economista subrayó que el impulso a la economía del Mundial de fútbol 2026, que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos, será “transitorio” durante este periodo, en medio de las expectativas generadas. Sin embargo, destacó la “fortaleza” del sector exportador en México en ámbitos como el de la inversión relacionada con la inteligencia artificial.

Por su parte, el economista jefe de BBVA México, Carlos Serrano, agregó que la inflación (3.94% en mayo) se ha comportado “bastante bien” desde hace varios meses, al tiempo que se mostró confiado en que el Banco de México “ya concluyó” el ciclo de bajadas de las tasas de interés.

Sobre el contexto internacional, aseguró que los mercados energéticos tardarán dos meses en regularizarse pese al acuerdo de paz firmado esta semana entre Estados Unidos e Irán, de modo que auguró precios petroleros “altos” durante varias semanas más.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crecimiento
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


BBVA

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Relevo y futurismo

Relevo y futurismo
true

Dos bancos para los tentáculos de Andy

true

POLITICÓN: Venta de baterías robadas, un mercado negro en expansión en Saltillo

La orden judicial fue emitida dentro de una carpeta de investigación relacionada con un presunto fraude cometido en perjuicio de una institución financiera donde la señalada habría laborado, de acuerdo con información proporcionada por autoridades ministeriales.

Giran orden de aprehensión por fraude de 2.5 mdp contra presunta maestra del Tec Saltillo
José Antonio De León Fahara, conocido como “El Pepe Fahara”, fue detenido en Monterrey y posteriormente presentado ante la autoridad judicial, que resolvió iniciar el proceso penal en su contra.

Vinculan a proceso a saltillense por feminicidio en grado de tentativa en Nuevo León
Las fotografías fueron compartidas por la propia selección uzbeka a través de sus cuentas oficiales.

‘Mucha suerte en el Mundial’; Uzbekistán deja mensaje de agradecimiento a México

El vicepresidente JD Vance llega para hablar con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.

Vance, un escéptico de las guerras extranjeras, es el rostro del acuerdo tentativo de Trump con Irán

El presidente Donald Trump durante su gira europea, donde reconoció que las complejas negociaciones con Irán se prolongarán en el tiempo.

Trump exigió la rendición ‘incondicional’ de Irán, pero se llevó una sorpresa