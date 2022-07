Grupo Bimbo, empresa mexicana, anunció que subirá el precio de algunos de sus productos a partir del próximo lunes 18 de julio, esto pese a formar parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que lanzó el gobierno de México para mantener estabilidad en el costo de los alimentos.

Hace algunos meses, la empresa informó que para el año en curso, seguirían con el plan de incrementar sus precios, derivado de la presión en diferentes insumos como las materias primas, maíz, harina, energéticos y sobre todo el tema logístico.

En la nueva tabla de precios que las tienditas, sólo por mencionar algunos, tienen como precios sugeridos los siguientes:

Tortillas

Tortilla de harina de 10 piezas, pasará de 12 a 15 pesos.

Tortillas de harina de 20 piezas, de 20 a 25 pesos.

Tortillas de 12 piezas de 17.60 a 22 pesos.

Productos Sanissimo

Salmas 90 grs, de 15.20 a 19 pesos.

Tostadas de 26.40 a 30 pesos.

Pan dulce

Conchas de 16.40 a a 20 pesos.

Mantecadas con nuez de 22 a 27 pesos.

El pasado 9 de junio Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), dijo que en el caso de la panificación, Grupo Bimbo (la única compañía que hizo pública su participación en el paquete) sólo se comprometió a mantener el precio el pan blanco grande; sin embargo, de cada 10 presentaciones de pan blanco que se comercializan en el canal, sólo dos son de dicho formato:

Pan Blanco Chico, de 28.22 a 34 pesos.



Pan Blanco Grande, de 34.86 a 42 pesos.

“El Pacic no logra concretarse, es una estrategia que tiene muy claro lo que busca pero no cómo lo va a conseguir. Le falta rumbo y aterrizaje para impactar realmente al mercado y se logre el cometido para mitigar la escalada de precios, algo que no hemos conseguido aún”, aseguró.

