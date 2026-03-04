Bolsas asiáticas amanecen a la baja por guerra en Irán; Corea del Sur se desploma y EU al alza

Dinero
4 marzo 2026
    Bolsas asiáticas amanecen a la baja por guerra en Irán; Corea del Sur se desploma y EU al alza
    La agencia de noticias Reuters informó que los inversionistas se hicieron del conocimiento de que ya hay acercamientos indirectos por agentes de Irán y Estados Unidos para acabar la guerra. VANGUARDIA

Las principales acciones financieras de Oriente cerraron sus mercados a la baja por la inestabilidad en Medio Oriente; EU abre mercados al alza por nueva información

El contexto bélico de Medio Oriente afectó las bolsas de valores de China, Corea del Sur, Hong Kong, Japón entre otras pues cerraron en la madrugada de este miércoles a la baja en las cotizaciones de sus principales índices de valor, sin embargo, los mercados financieros de Estados Unidos comenzaron sus cotizaciones al alza.

Durante el quinto día de guerra en Irán, se reportó que el índice de la Bolsa de Seúl, capital de Corea del Sur, el Kospi, se desplomó al registrar una caída de -698.37 puntos, siendo una caída del 12.06% y la más amplia desde el 2001. Las acciones de Hyundai Motor y Kia cayeron 15.8 y 14.04%, respectivamente.

La Bolsa de valores de Tokio también registró caídas en sus principales acciones, pues el índice Nikkei decreció -3.61% y perdiendo 2 mil 33.51 puntos, al cerrar en 54 mil 245.54 yenes japoneses por acción. El conglomerado tecnológico japonés —socio de OpenAI— SoftBank bajó 7.16%.

Otro país afectado financieramente por los conflictos en Medio Oriente fue China ya que registró descensos en las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen de 0.98 y 0.75%, respectivamente, además, el índice CSI 300 —que mide el rendimiento de las 300 principales acciones de China— cayó 1.41%.

Las bolsas de valores de Hong Kong, Taiwán y Tailandia cayeron 2.01, 4.35 y 5.5%, respectivamente, derivado de los conflictos de entre Estados Unidos, Israel e Irán, entre otros países del Medio Oriente.

BOLSAS DE VALORES DE EU AMANECEN AL ALZA

Los principales índices de valores de Estados Unidos amanecieron al alza después de tres días de volatilidad en sus valoraciones, registrando un crecimiento en el índice S&P 500 que abrió sus cotizaciones con un alza de 0.77% y sumando 53.99 puntos por la mañana de este 4 de marzo.

El Dow Jones tuvo un arranque de 0.55% de crecimiento y logrando sumar un puntaje de 265.21 puntos; al mismo tiempo, el índice Nasdaq registró hasta estos momentos un alza de 1.48&, siendo un aumento de 331.14 puntos con respecto a su desempeño del pasado martes 3 de marzo.

La agencia de noticias Reuters informó que estas alzas responden a que los inversores recibieron información de que agentes iraníes se comunicaron en secreto con agentes de la CIA para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

