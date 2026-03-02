Industria militar y dólar se impulsan después de conflicto bélico en Oriente Medio

Las acciones de empresas militares estadounidenses abrieron sus cotizaciones con impulsos a pesar de que los principales índices de Wall Street amanecieron con bajas, así como el valor del dólar que comenzó sus valuaciones con valores positivos en este contexto de conflictos bélicos en varios países de Medio Oriente.

La empresa Lockheed Martin —la mayor empresa de defensa y aeroespacial del mundo— abrió sus cotizaciones al alza con un aumento de 9 puntos porcentuales y una tasa de crecimiento de 1.50%, alcanzando los 669.18 dólares por acción.

A su vez, la multinacional estadounidense RTX Corporation, fabricante de mercancías aeroespaciales y militares de las más grandes en el mundo, cotizó el preció de su acción en 211.10, con un aumento de 8.50 puntos porcentuales y un crecimiento porcentual de 4.20%.

Mientras que la empresa de Estados Unidos especializada en fabricación de armas y electrónica militar, Kratos Defense & Security Solutions, subió un 4.70% y 4.13 puntos, alcanzando los 90.20 dólares por acción.

DÓLAR INCREMENTA SUS COTIZACIONES FUTURAS

En este contexto de guerra en Irán y Medio Oriente por parte de Estados Unidos e Israel, el índice del dólar estadounidense abrió sus cotizaciones con alzas de 0.86 puntos porcentuales y una tasa de crecimiento de 0.87%.

Especialistas financieros mencionaron a la agencia de noticias Reuters que estos aumentos en los valores se deben al “nerviosismo” de los compradores y vendedores de acciones, pues buscando cierta seguridad optan por la compra-venta de empresas de defensa y sólidas con balances sólidos.