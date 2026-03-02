Industria militar y dólar se impulsan después de conflicto bélico en Oriente Medio

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 2 marzo 2026
    Industria militar y dólar se impulsan después de conflicto bélico en Oriente Medio
    La mayor empresa de defensa y aeroespacial del mundo, Lockheed Martin, reportó el incremento bursátil más amplio de las corporaciones militares de EU. VANGUARDIA

Multinacionales militares de EU registran tasas positivas y crecimientos en sus precios a pesar de acciones bélicas hacia Irán

Las acciones de empresas militares estadounidenses abrieron sus cotizaciones con impulsos a pesar de que los principales índices de Wall Street amanecieron con bajas, así como el valor del dólar que comenzó sus valuaciones con valores positivos en este contexto de conflictos bélicos en varios países de Medio Oriente.

La empresa Lockheed Martin —la mayor empresa de defensa y aeroespacial del mundo— abrió sus cotizaciones al alza con un aumento de 9 puntos porcentuales y una tasa de crecimiento de 1.50%, alcanzando los 669.18 dólares por acción.

TE PUEDE INTERESAR: Amanecen a la baja mercados financieros por ataques de EU e Irán; aerolíneas afectadas y petróleo

A su vez, la multinacional estadounidense RTX Corporation, fabricante de mercancías aeroespaciales y militares de las más grandes en el mundo, cotizó el preció de su acción en 211.10, con un aumento de 8.50 puntos porcentuales y un crecimiento porcentual de 4.20%.

Mientras que la empresa de Estados Unidos especializada en fabricación de armas y electrónica militar, Kratos Defense & Security Solutions, subió un 4.70% y 4.13 puntos, alcanzando los 90.20 dólares por acción.

DÓLAR INCREMENTA SUS COTIZACIONES FUTURAS

En este contexto de guerra en Irán y Medio Oriente por parte de Estados Unidos e Israel, el índice del dólar estadounidense abrió sus cotizaciones con alzas de 0.86 puntos porcentuales y una tasa de crecimiento de 0.87%.

Especialistas financieros mencionaron a la agencia de noticias Reuters que estos aumentos en los valores se deben al “nerviosismo” de los compradores y vendedores de acciones, pues buscando cierta seguridad optan por la compra-venta de empresas de defensa y sólidas con balances sólidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Dinero
Economía

Localizaciones


Estados Unidos
Irán
Israel

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La postura de Sheinbaum

La postura de Sheinbaum
true

Estafa mujer ramosarizpense a 18 saltillenses con relojes falsos
Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma
Punto de la orilla donde civiles intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar tras extraer el cuerpo del fondo.

Identifican a joven que murió ahogado en la cascada El Salto de Arteaga
El sondeo indica que el 82 por ciento de los encuestados calificó como “bien” o “muy bien” el operativo implementado para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho.

Repunta aprobación de Sheinbaum tras operativo contra ‘El Mencho’
Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón.

Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
true

México combate al narcotráfico en una cuerda floja de terror
Con los cepillos de dientes, por ejemplo, puedes optar por mangos de bambú, que pueden reducir los residuos plásticos

¿Debo preocuparme por el plástico de mi cepillo y mi hilo dental?