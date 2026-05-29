Buscan Rotarios contar con un albergue con dispensario para apoyar contingencias en Saltillo

Contar con un albergue es uno de los proyectos con los que cuenta el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe, el cual se pondría a disposición de Protección Civil tanto del estado como del Municipio para cuando se presenten contingencias como heladas huracanes y demás.

Así lo dio a conocer el presidente electo del Club Rotario de Valle Arizpe para el periodo 2026-2027, Carlos Orta Canales, quien añadió que es un proyecto que primero tendrá que pasar por la aprobación de una asamblea en el seno del Club, aunque concretarlo se puede llevar varias administraciones.

TE PUEDE INTERESAR: Reporta SAT $2.3 billones en ingresos del Gobierno federal

Orta Canales destacó que también contará con un dispensario, esto con el objetivo de que las personas de bajos recursos puedan acceder a una cita médica programada o en su caso a medicamentos del cuadro básico.

Sobre la inversión que requieren del albergue, comentó que primero tendrán que realizar un anteproyecto y proyecto ejecutivo, asimismo en el caso del terreno, están viendo algunas alternativas con el Municipio.

Asimismo en relación al 40 Torneo Anual de Golf 2026, cuyo homenajeado fue Juan Carlos López Villarreal, comentó que se contó con 150 participantes y una bolsa de premios de 900 mil ó un millón de pesos.

Resaltó que todos los torneos han estado muy enfocados a que los recursos recabados se utilicen en la construcción de escuelas, bibliotecas, techumbres en patios públicos de las escuelas, apoyo en comunidades rurales, programas de orientación vocacional, brigadas de salud, reforestaciones, implementación de huertos familiares, becas que impulsan la capacitación y programa de liderazgo de jóvenes, entre otros. Por lo pronto, en dos o tres semanas más se rendirá cuenta de los recursos que se obtuvieron en este torneo.

RÉCORD EN PARTICIPACION Y RECAUDACION

El presidente del Torneo, José Almanza, destacó este año, el torneo de un sólo día ha sido récord en asistencia y en recaudación para las escuelas, fue un cupo lleno con 150 participantes, el 99% fueron locales y llegaron participantes de Monterrey.

También fue récord en recaudación, se contó con más de 40 patrocinadores y se generaron ingresos de alrededor de un millón y medio de pesos, lo que da vida para atender a siete escuelas primarias y al kínder, así como todos los programas que tienen de valores, de infraestructura se puedan implementar un año más.