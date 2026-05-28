Reporta SAT $2.3 billones en ingresos del Gobierno federal

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    Reporta SAT $2.3 billones en ingresos del Gobierno federal
    El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) son cruciales para las finanzas públicas de México. ARCHIVO
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El Servicio de Administración Tributaria informó que en los 4 meses de 2026 se recaudó 1.14 billones de pesos por ISR

Los ingresos del Gobierno federal alcanzaron 2 billones 324 mil 325 millones de pesos de enero a abril de 2026, lo que representa un crecimiento nominal de 19 mil 153 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2025, reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En tanto, los ingresos tributarios alcanzaron en el mismo periodo un monto de 2 billones 70 mil 803 millones de pesos; es decir, se obtuvo un crecimiento nominal de 50 mil 559 millones de pesos respecto a los primeros cuatro meses del año anterior.

https://vanguardia.com.mx/dinero/en-mexico-mas-de-33-millones-de-trabajadores-estan-en-la-informalidad-en-abril-de-2026-MD21009371

Por Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) ingresaron 251 mil 592 millones de pesos, esto es 37 mil 320 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2025.

Los recursos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) se ubicaron en 562 mil 319 millones de pesos; lo que significa un crecimiento de 25 mil 111 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, de enero a abril de 2026 se recaudó 1 billón 148 mil 841 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

”El SAT reconoce a las y los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, pues con ello se fortalece la recaudación, el desarrollo de la economía mexicana y el bienestar de la población”, comentó.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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