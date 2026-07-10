Cae 0.77% producción industrial en el mes de mayo

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    Cae 0.77% producción industrial en el mes de mayo
    El descenso obedeció a que los cuatro grandes sectores de la actividad industrial registraron variaciones mensuales negativas. ESPECIAL.
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El mayor descenso correspondió a la construcción, con una disminución de 3.73% respecto al mes previo

CDMX.-Después de que abril lograra su mayor expansión en 61 meses, de 2.12 por ciento, en mayo de 2026, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial de México (IMAI) observó una reducción de 0.77 por ciento, debido a los comportamientos desfavorables en sus cuatro grandes componentes.

La construcción experimentó la baja más marcada al interior del IMAI, con una contracción de 3.73 por ciento mensual en mayo desde un incremento de 6.82 por ciento en el mes previo, su peor desempeño en 13 meses, según cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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El mal comportamiento en la construcción se derivó del declive mensual de 5.66 por ciento en edificación y la variación de menos 0.10 por ciento en trabajos especializados para la construcción, lo que sucedió mientras la construcción de obras de ingeniería civil se acrecentó 5.30 por ciento.

La caída en la construcción total se combinó con un revés de 0.45 por ciento mensual en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.

La minería cedió 0.12 por ciento durante mayo pasado y las industrias manufacturas 0.10 por ciento. Diez rubros manufactureros reportaron aumentos a tasa mensual en mayo de este año, sobresaliendo fabricación de maquinaria y equipo, con 3.66 por ciento.

La fabricación de insumos textiles y acabado de textiles subió 1.73 por ciento e impresión e industrias conexas 1.67 por ciento. En el otro lado, dentro del sector fabril, 11 componentes acusaron descensos. Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón disminuyó 2.90 por ciento mensual, fabricación de prendas de vestir 2.28 por ciento e industria del plástico y del hule 1.66 por ciento.

Con respecto al quinto mes de 2025, en el mismo mes del año siguiente, la producción industrial experimentó un leve aumento de 0.05 por ciento, por debajo de 1.80 por ciento anual reportado en abril de 2026, impactado por los decrementos en tres de los cuatro grandes rubros que lo integran.

Por ejemplo, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final vio una merma de 0.78 por ciento anual en mayo, la construcción de 0.60 por ciento y las industrias manufactureras de 0.46 por ciento, variaciones que no pudieron ser compensadas por el incremento de 3.97 por ciento en la minería.

La producción industrial mexicana decreció por secundo año en fila, pues se redujo 0.15 por ciento anual de enero a mayo de 2026, debido a variaciones disparejas entre los grandes sectores que la integran, destacando la contracción de 1.19 por ciento en las manufacturas, la más significativa desde 2020 ocasión en que se hundió 14.93 por ciento en medio de los estragos de la pandemia.

Con una baja de 0.22 por ciento se colocó la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final y acumuló cuatro años con descensos en lapsos comparables.

La minería, en tanto, aumentó 3.08 por ciento anual en el periodo de enero a mayo pasado y la construcción 1.68 por ciento, en los dos casos resultados precedidos de descalabros en 2025.

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