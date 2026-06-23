Cae por cuarta vez personal ocupado del área de servicios de México; Coahuila reporta misma tendencia

En enero la caída anual fue de 1.1% y la baja mensual de 0.1%; en el segundo mes de 2026 fue de -0.3 a tasa mensual y -1.5% a tasa anual; y en marzo la caída anual fue de 1.9% y la mensual de 0.2%, por lo que de esta manera se observó que han sido tres meses consecutivos con caídas en el personal ocupado del sector servicios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ) reveló que cayó 1.9% a tasa anual el personal ocupado que trabaja en servicios privados no financieros y a tasa mensual no se reportó cambio en abril de 2026, siendo la cuarta reducción reportada en el indicador de contratados del sector servicios en México.

El personal contratado total en los primeros cuatro meses de 2026 cayó 1.5% con respecto al mismo periodo (enero-abril) de 2025; las personas contratadas que dependen de la razón social cayeron 1.4% y el personal empleado no dependiente (que pertenecen a otra razón social, o por honorarios y comisiones) cayó 6%, reportó Inegi con base a la Encuesta Mensual de Servicios (EMS).

Por sector, las caídas anuales más bajas en el personal ocupado en marzo de 2026 fueron las siguientes:

- Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación (-3.8%)

- Servicios profesionales, científicos y técnicos (-3.7%)

- Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (-2.9%)

- Otros servicios excepto actividades gubernamentales (-2.2%)

CAE PERSONAL OCUPADO TOTAL DE SERVICIOS PRIVADOS EN COAHUILA POR CUARTA OCASIÓN

En Coahuila, la EMS reportó reducciones en el personal ocupado del sector de servicios de “Información en medios masivos”, reportando una baja de 11.6% en esta categoría para abril de 2026 —en enero del año mencionado, la caída fue de 10.3%; en febrero, 11%; y en marzo fue de 10.4%—, representando una cuarta variación porcentual negativa en 2026 a tasa anual.