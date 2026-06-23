Cae por cuarta vez personal ocupado del área de servicios de México; Coahuila reporta misma tendencia

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    Cae por cuarta vez personal ocupado del área de servicios de México; Coahuila reporta misma tendencia
    El principal objetivo de la Encuesta Mensual de Servicios es proporcionar información sobre las actividades de servicios en México del sector privado. VANGUARDIA

Además, en los primeros cuatro meses de 2026, Inegi reportó que cayó a tasa anual 1.5% el personal contratado total en empresas de servicios privados no financieros del país

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que cayó 1.9% a tasa anual el personal ocupado que trabaja en servicios privados no financieros y a tasa mensual no se reportó cambio en abril de 2026, siendo la cuarta reducción reportada en el indicador de contratados del sector servicios en México.

En enero la caída anual fue de 1.1% y la baja mensual de 0.1%; en el segundo mes de 2026 fue de -0.3 a tasa mensual y -1.5% a tasa anual; y en marzo la caída anual fue de 1.9% y la mensual de 0.2%, por lo que de esta manera se observó que han sido tres meses consecutivos con caídas en el personal ocupado del sector servicios.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-van-cuatro-caidas-anuales-del-personal-ocupado-manufacturero-en-2026-OA21569575

El personal contratado total en los primeros cuatro meses de 2026 cayó 1.5% con respecto al mismo periodo (enero-abril) de 2025; las personas contratadas que dependen de la razón social cayeron 1.4% y el personal empleado no dependiente (que pertenecen a otra razón social, o por honorarios y comisiones) cayó 6%, reportó Inegi con base a la Encuesta Mensual de Servicios (EMS).

Por sector, las caídas anuales más bajas en el personal ocupado en marzo de 2026 fueron las siguientes:

- Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación (-3.8%)

- Servicios profesionales, científicos y técnicos (-3.7%)

- Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (-2.9%)

- Otros servicios excepto actividades gubernamentales (-2.2%)

CAE PERSONAL OCUPADO TOTAL DE SERVICIOS PRIVADOS EN COAHUILA POR CUARTA OCASIÓN

En Coahuila, la EMS reportó reducciones en el personal ocupado del sector de servicios de “Información en medios masivos”, reportando una baja de 11.6% en esta categoría para abril de 2026 —en enero del año mencionado, la caída fue de 10.3%; en febrero, 11%; y en marzo fue de 10.4%—, representando una cuarta variación porcentual negativa en 2026 a tasa anual.

https://vanguardia.com.mx/dinero/sube-actividad-economica-de-mexico-en-abril-a-tasa-mensual-y-anual-FF21606939

Los “Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” también reportaron por cuarta ocasión una tasa anual negativa en Coahuila con una tasa de 9% — -18.6% fue el registro de enero de 2026; en febrero fue de -8.2%; y -11.2% en marzo de 2026.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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