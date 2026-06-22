México: van cuatro caídas anuales del personal ocupado manufacturero en 2026
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Esta es la cuarta caída consecutiva que se registra en el Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX)
El personal ocupado de empresas manufactureras en abril de 2026 cayó 1.6% a tasa anual, representando la cuarta caída reportada en 2026 de este indicador del Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En enero de 2026, el personal ocupado cayó en términos anuales 2.4%; en febrero del mismo año el cambio anual fue de -2.6%; asimismo, la caída anual reportada en marzo de 2026 fue de 2.4%, por lo que representaría cuatro meses consecutivos de resultados negativos en cuanto al personal ocupado manufacturero.
En términos absolutos y a nivel nacional, el personal ocupado de los establecimientos manufactureros IMMEX pasó de 2 millones 796 mil 738 trabajadores en marzo a 2 millones 801 mil 976 trabajadores en abril de 2026 (un crecimiento mensual de 0.1%).
Sin embargo, durante el CUARTO mes de 2026, se observó un incremento del número de establecimientos activos IMMEX en México, con una cifra de 5 mil 222 empresas —aumentando cinco con respecto a marzo de 2026.
IMMEX MANUFACTURERO DE COAHUILA A NIVEL MUNICIPAL
En Coahuila se mantuvo la cantidad de establecimientos IMMEX con respecto a marzo de 2026 alcanzando los 413 en el cuarto mes de 2026.
También se registró una reducción de 0.36% en el personal ocupado coahuilense al pasar de 254 mil 514 trabajadores en marzo a 253 mil 580 en abril de 2026..
En Coahuila el registro del personal ocupado de cuatro municipios y “otros municipios” cambió de la siguiente manera en abril de 2026 con respecto a marzo del mismo año:
- Acuña: +1.25% (de 34 mil 217 a 34 mil 645 trabajadores)
- Ramos Arizpe: -4.20% (de 65 mil 204 a 62 mil 640 trabajadores)
- Saltillo: -0.46% (de 33 mil 603 a 33 mil 446 trabajadores)
- Torreón: +1.59% (de 38 mil 296 a 38 mil 905 trabajadores)
- Otros municipios: +1.11% (de 83 mil 194 a 84 mil 124 trabajadores)