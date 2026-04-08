Cae precio del petróleo tras alto al fuego entre Irán y EU-Israel y reapertura del Estrecho de Ormuz

Al cierre de la sesión del martes pasado, los futuros del crudo Brent retrocedieron 18.27 dólares (16.72%), situándose en 91 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) sufrió una contracción de 20.48 dólares (18.13%), cotizando en 92.47 dólares, ambos atravesando el umbral hacia abajo de los 100 dólares por barril.

Los mercados energéticos globales registraron una jornada de volatilidad tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán , acuerdo que estará condicionado a la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, provocando que los principales indicadores del crudo cayeran por debajo de la barrera de los 100 dólares.

A pesar de reportes sobre un ataque al oleoducto este-oeste en Arabia Saudita, la tendencia bajista prevaleció, llevando al Brent a mínimos de 90.40 dólares.

La tendencia a la baja se mantiene al concluir este texto, con precios de 94.60 para el WIT y 94.40 dólares por barril del Brent.

Especialistas del sector energético vinculan este comportamiento a una reducción en la prima de riesgo. Giovanni Staunovo, analista de UBS (servicios financieros), señaló que los inversores están priorizando la desescalada del conflicto.

Asimismo, Tamas Varga, de la correduría de acciones PVM Oil, destacó que la liberación de los 13 millones de barriles varados en Ormuz será gradual, subrayando que la estabilidad a largo plazo dependerá de si la tregua en Pakistán logra transformarse en una paz permanente. Mientras tanto, el mercado aguarda detalles sobre el alivio de sanciones a Teherán.

(Con información de Reuters, El Financiero y El Economista)