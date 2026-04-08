Cae precio del petróleo tras alto al fuego entre Irán y EU-Israel y reapertura del Estrecho de Ormuz

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Dinero
/ 8 abril 2026
    Cae precio del petróleo tras alto al fuego entre Irán y EU-Israel y reapertura del Estrecho de Ormuz
    Pakistán podrá ser el país anfitrión de las conversaciones para la paz entre EU-Israel e Irán. VANGUARDIA

El cese al fuego entre las naciones de Medio Oriente y el arranque paulatino del intercambio del crudo ocasionó una picada en los precios del crudo

Los mercados energéticos globales registraron una jornada de volatilidad tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, acuerdo que estará condicionado a la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, provocando que los principales indicadores del crudo cayeran por debajo de la barrera de los 100 dólares.

Al cierre de la sesión del martes pasado, los futuros del crudo Brent retrocedieron 18.27 dólares (16.72%), situándose en 91 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) sufrió una contracción de 20.48 dólares (18.13%), cotizando en 92.47 dólares, ambos atravesando el umbral hacia abajo de los 100 dólares por barril.

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A pesar de reportes sobre un ataque al oleoducto este-oeste en Arabia Saudita, la tendencia bajista prevaleció, llevando al Brent a mínimos de 90.40 dólares.

La tendencia a la baja se mantiene al concluir este texto, con precios de 94.60 para el WIT y 94.40 dólares por barril del Brent.

Especialistas del sector energético vinculan este comportamiento a una reducción en la prima de riesgo. Giovanni Staunovo, analista de UBS (servicios financieros), señaló que los inversores están priorizando la desescalada del conflicto.

Asimismo, Tamas Varga, de la correduría de acciones PVM Oil, destacó que la liberación de los 13 millones de barriles varados en Ormuz será gradual, subrayando que la estabilidad a largo plazo dependerá de si la tregua en Pakistán logra transformarse en una paz permanente. Mientras tanto, el mercado aguarda detalles sobre el alivio de sanciones a Teherán.

(Con información de Reuters, El Financiero y El Economista)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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