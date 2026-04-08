El alto al fuego le brinda a Trump una gratificación inmediata, pero Irán puede entrar en las conversaciones con una posición más fuerte

El régimen de Teherán llega a las negociaciones previstas para el viernes en Pakistán maltrecho pero intacto.

El anuncio de un alto al fuego de dos semanas ha permitido a Donald Trump aclamar la reapertura del estrecho de Ormuz como un amanecer victorioso de una nueva era dorada, pero es Irán quien entra en las conversaciones de paz con la mano más fuerte.

Aún conserva una reserva de uranio altamente enriquecido (UHE), el origen del conflicto con Estados Unidos, Israel y sus aliados, y ahora reclama al menos el control parcial del estrecho, tras haber demostrado su capacidad para bloquear esta vía marítima y mantener al mundo como rehén.

Trump obtuvo una gratificación instantánea. Logró mantenerse como el protagonista principal del drama, tras haber aterrorizado al mundo con su amenaza de que “una civilización entera morirá”, para luego afirmar, pocas horas después, haber rectificado drásticamente y estar “muy avanzado” en el camino hacia una paz duradera en Oriente Medio.

Tras las palabras del presidente, el precio del petróleo bajó y las bolsas mundiales mostraron signos de recuperación, lo que demostró que aún tenía el poder, al menos, de influir en los mercados a corto plazo.

Sin embargo, los términos exactos del alto el fuego siguen siendo imprecisos, con diversas interpretaciones en circulación. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que el alto el fuego abarcaba “todo el territorio, incluido el Líbano”, pero su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, lo contradijo rápidamente, asegurando que la campaña israelí en su frontera norte continuaría.

Trump afirmó que el alto el fuego dependía de la “apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz”. Teherán aceptó que el tráfico marítimo continuaría por el estrecho, pero con la condición de que el paso estaría bajo el control de las fuerzas armadas iraníes.

Según informes procedentes de la región, Teherán planeaba implementar su propuesta anterior de compartir el control del estrecho con Omán y repartirse los ingresos de los peajes, fijados en 2 millones de dólares (1,5 millones de libras esterlinas) por barco.

Esto representaría un cambio significativo con respecto al statu quo de antes de la guerra, en el que el estrecho era una vía marítima libre, consolidando el papel de Teherán como guardián del estrecho y proporcionándole una fuente de ingresos completamente nueva.

La incertidumbre sobre el futuro del estrecho sugiere que los cientos de barcos atrapados en el Golfo por el conflicto intentarán salir, pero muchos menos entrarán por el estrecho de Ormuz debido a la incertidumbre, por temor a quedar atrapados.

Los transportistas también estarán preocupados de que el pago de peajes a Irán constituya una violación de las sanciones estadounidenses.

Durante las cinco semanas de guerra, Trump profirió amenazas cada vez más grotescas, que culminaron con su advertencia genocida de que provocaría el fin de la civilización iraní, con la clara esperanza de forzar a Teherán a hacer concesiones de última hora.

Eso no parece haber funcionado. Al final, fue el plan de 10 puntos de Irán, y no el suyo propio de 15 puntos, al que Trump se refirió al celebrar el alto el fuego el martes por la noche, calificándolo como “una base viable sobre la cual negociar”.

Al despertarse temprano el miércoles por la mañana, el presidente parece haber sido informado de que los 10 puntos de Irán incluyen el levantamiento de todas las sanciones, el pago de reparaciones de guerra y la aceptación del derecho de Irán a enriquecer uranio, condiciones que hasta ahora habían estado fuera de los límites establecidos por Washington.

En sus primeras publicaciones del día, Trump intentó reformular el alto el fuego en términos más favorables. Según dio a entender en una publicación de Truth Social, se basaba en su plan de 15 puntos, muchos de los cuales “ya se habían acordado”. Lo más importante, afirmó, era que “no habría enriquecimiento de uranio” y que Estados Unidos colaboraría con Irán para desenterrar las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, a las que se refirió como “polvo nuclear”.

Por su parte, el gobierno de Teherán incluyó el derecho a enriquecerse en la versión en persa de los términos del alto el fuego, pero no en la traducción al inglés, lo que sugiere que se incluyó para consumo interno mientras el régimen se jactaba de la victoria.

Parece haber pocas dudas de que Irán convertirá ese derecho en una línea roja en las conversaciones sobre una solución a largo plazo, como lo ha hecho en todas sus negociaciones con Occidente, y su posesión de 440 kg de uranio altamente enriquecido (suficiente en teoría para fabricar una docena de ojivas nucleares) será una poderosa baza en las negociaciones.

En las negociaciones que se vieron truncadas por el ataque estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero, Teherán parecía dispuesto a entregar ese arsenal.

Esta es solo una de las maneras en que Estados Unidos ha salido de la guerra en una posición más débil que en la última ronda de conversaciones en Ginebra, dos días antes de que estallara el conflicto.

La delegación de Teherán llegará a Islamabad tras haber demostrado al mundo y al pueblo iraní que el régimen puede sobrevivir a los peores embates de sus enemigos, a pesar de las graves pérdidas sufridas, incluida la muerte del líder supremo. Las fuerzas iraníes seguían combatiendo al declararse el alto el fuego, desmintiendo las afirmaciones de que habían sido aniquiladas, y continuaban lanzando misiles contra Israel y otros aliados de Estados Unidos.

Las negociaciones comenzarán bajo la sombra de un nuevo statu quo, con Irán como co-custodio y beneficiario del estrecho de Ormuz.

La delegación estadounidense podrá protestar airadamente y amenazar con retirarse ante las condiciones de Irán, pero lo hará sabiendo que su adversario tiene la probada capacidad de infligir un duro golpe a la administración Trump mediante su influencia en el sector de la gasolina.