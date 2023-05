Caería la productividad con jornada reducida

Si no hay cambios, con la jornada laboral reducida se puede perder hasta 17% de la productividad, lo que crearía una “tormenta perfecta” con productos más caros y salarios iguales o estancados, dijo Luis Alfonso Carrillo Molina.

En la reunión mensual de la Canacintra Coahuila Sureste, el asesor general de la Secretaría del Trabajo de Coahuila expuso que según la OCDE cada mexicano trabaja 2 mil 255 horas al año, pero con poca productividad; la media, es de mil 678 horas y una productividad de 54.8 dólares.

TE PUEDE INTERESAR: Si reducen la jornada laboral, ¿qué pasará con tu salario?

En tanto, en Alemania la jornada es de 26.2 horas y generan una productividad de 74.2 dólares y en Noruega, 27.2 horas y 93.2 dólares, mientras que en México son 41.3 horas y una productividad de 22.2 dólares.

Dijo que la iniciativa para reducir la jornada laboral no sólo no se traducirá en una reducción de utilidades, sino en un incremento de los precios finales, y al no haber un margen de operación en los incrementos salariales, “simplemente tenemos la tormenta perfecta: productos más caros con salarios iguales”.

Carrillo Molina destacó que la iniciativa se plantea hasta el 2024, por lo que da oportunidad de ir calculando las tasas de productividad y los salarios, es decir, las revisiones de contratos colectivos, la planeación de productividad y las proyecciones de ventas y costos, entreotros.

“La planeación en producción puede ser una válvula de escape muy importante, intercalar por ejemplo tripulaciones, todavía tenemos seis meses para capacitarlos, para tener más manos si es que se necesita el mismo tiempo laborado”, finalizó.