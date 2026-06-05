Capacitan a 20 mil Pymes en México para beneficiarse en la Copa Mundial

CDMX.- En los últimos cinco meses, más de 20 mil micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en México han sido capacitadas mediante programas de educación financiera y desarrollo empresarial y algunos emprendedores mexicanos ya observan un aumento en pedidos, ventas y afluencia por el Mundial 2026.

De acuerdo con Visa, se han enfocado los esfuerzos para ampliar las oportunidades de crecimiento para pequeños negocios y emprendedores, particularmente en las ciudades que serán sede del torneo.

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Los programas también buscan fortalecer las capacidades de mujeres empresarias mediante acceso a herramientas, recursos y formación especializada.

La firma resaltó que estas iniciativas complementan los esfuerzos de colaboración público-privada que buscan generar beneficios económicos duraderos más allá de la celebración del torneo, donde se busca contribuir a que más personas, negocios y comunidades tengan acceso a herramientas que les permitan aprovechar las oportunidades derivadas del Mundial.

Al momento emprendedores mexicanos ya observan un aumento en pedidos, ventas y afluencia por el Mundial 2026, una oportunidad que los ha llevado a invertir en producción, herramientas digitales y capacitación, mientras la procesadora de pagos Visa aseguró que la justa deportiva dejará un legado en transporte, pagos e infraestructura.

Según Tania Morales, fundadora de Artesanía Raíces Mexicanas, relató a medios que su negocio, dedicado a artesanías tradicionales, elevó sus entregas hasta un 400% ante el interés de visitantes y tiendas por productos vinculados a la identidad mexicana.

Asimismo Oscar Hernández, fundador de Tortas Estadio, negocio ubicado frente al Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), afirmó que la remodelación del inmueble le triplicó su trabajo y lo llevó a apoyarse más en terminales de pago, menús en español e inglés y códigos QR para turistas.

Visa sostuvo que estos casos muestran el peso de las micro, pequeñas y medianas empresas, a las que Carlos Corominas, líder de Impacto Social y Sustentabilidad de la firma para América Latina y el Caribe, definió como “la columna vertebral” de las economías.

AVANCES DIGITALES

Por su parte, el vicepresidente de asuntos de gobierno de Visa México, Centroamérica y el Caribe, Arturo Luna, señaló que, aunque México ha registrado avances en la adopción de pagos digitales, todavía mantiene una brecha frente a otros países de América Latina que han avanzado a un ritmo más acelerado.

Destacó que en los últimos años se han realizado ajustes regulatorios y legales para facilitar el desarrollo del ecosistema de pagos electrónicos.

El directivo agregó que actualmente existe una mayor diversidad de participantes en el sistema financiero y una coordinación constante con las autoridades para impulsar la reducción del uso del efectivo.

En ese contexto, afirmó que la aceptación de pagos digitales representa una oportunidad de crecimiento para los negocios.

Luna indicó que la expectativa por la llegada de visitantes durante el Mundial de 2026 ha contribuido a que más negocios reconozcan los beneficios de aceptar pagos digitales, especialmente para recibir transacciones de turistas extranjeros.

Resaltó que la firma registró que los pagos sin contacto pasaron de cerca del 4% al 30% en dos años y que el 52% de las mipymes acepta tarjetas, frente al 15% de hace seis años, con una meta oficial de 62% hacia 2030.

Señaló que esta tendencia ha sido impulsada, entre otros factores, por la adopción de sistemas de pago electrónicos en el transporte público de ciudades como la Ciudad de México.

La compañía también trabaja con la Secretaría de Turismo para entregar terminales a poco menos de 8 mil 500 guías turísticos, impulsa el programa Crece tu Mipyme con pagos digitales con la Secretaría de Economía y mantiene inversiones en transporte público en Ciudad de México y Guadalajara.

Luna aseguró que esa infraestructura, incluidos pagos abiertos en metro, metrobús y transporte, no se retirará después del torneo, por lo que quedará como legado para comercios, usuarios y visitantes.