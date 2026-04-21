Cierra Kapú en Saltillo; anuncian llegada de Salón Monterrey

Luego de más de cuatro años en operación, el restaurante Kapú Steak & Fish cerró sus puertas en Saltillo. En el inmueble ya se anuncian cambios: una manta colocada en el exterior informa la próxima llegada de “Salón Monterrey, La Cantina de México”, que ocupará el espacio. Kapú abrió en febrero de 2022 y su nombre hacía referencia a la tribu Kikapú, asentada en Múzquiz, cuyo significado es “los que andan por la tierra”. El establecimiento había ocupado previamente el local que durante 17 años albergó al restaurante Chilli’s, el cual cerró en julio de 2020 a raíz de la pandemia.

Actualmente, el inmueble permanece con un aviso de “cerrado por mantenimiento”, mientras en su exterior se colocaron lonas promocionales del nuevo concepto. La cadena Salón Monterrey ya incluye a Saltillo dentro de su expansión, junto a ciudades como Guadalajara, León, CDMX y Torreón. De acuerdo con el presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, el cierre de Kapú ocurrió hace aproximadamente un mes y medio, derivado de un proceso de traspaso y venta. Indicó que el lugar será reactivado con un nuevo concepto enfocado en comida tradicional mexicana tipo cantina, aunque aún no se define la fecha de apertura. El líder empresarial señaló que este tipo de establecimientos suele posicionarse en el segmento de comida mexicana y botanera, con un mercado específico. Añadió que también el restaurante Asador 9, ubicado al norte de la ciudad, cerró recientemente para dar paso a un nuevo concepto de mariscos, aunque en ese caso se mantiene el mismo propietario.

Pese a estos cierres, García Reyes descartó un escenario similar al de la pandemia, al señalar que la actividad económica continúa, aunque con cierta contracción. Subrayó que la llegada de nuevos habitantes y el desarrollo industrial siguen impulsando inversiones en el sector restaurantero. Indicó que el ticket promedio en la plaza oscila entre los 250 y los mil 100 pesos, dependiendo del tipo de restaurante, y ha incrementado en los últimos años debido a la inflación. En el caso de establecimientos como Kapú o Asador 9, el consumo promedio rondaba entre los 800 y mil 100 pesos. Finalmente, destacó que durante el primer trimestre del año se han registrado inversiones por alrededor de 50 millones de pesos en el sector, con la generación de 350 empleos, lo que refleja la continuidad del dinamismo en la industria gastronómica local.

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