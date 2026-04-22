Manolo Jiménez Salinas invita a disfrutar de la FILC 2026 en Arteaga, Coahuila

ARTEAGA, COAH.- Todo está listo para que este viernes 24 de abril inicie una nueva edición de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 (FILC), bajo el lema “Leer es de Gigantes”, que en esta ocasión tendrá como eje temático el fútbol, el arte y la literatura, con España como nación invitada. El gobernador Manolo Jiménez Salinas convocó a las y los coahuilenses a disfrutar de este evento, considerado uno de los más importantes del país en su tipo, el cual se desarrollará durante 10 días en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, con alrededor de 300 actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Asimismo, se informó que la FILC 2026 tendrá una segunda sede en La Laguna, específicamente en el Centro de Convenciones de Torreón, del 8 al 17 de mayo, ampliando así su alcance regional. En esta edición participarán más de mil personas, entre escritoras, escritores, presentadores de libros, actrices, actores, músicos, compañías de danza y promotores culturales, consolidando un programa diverso y multidisciplinario.

Uno de los enfoques principales será la atención a niñas, niños y jóvenes, con talleres infantiles y juveniles que beneficiarán a más de 25 mil estudiantes provenientes de 250 escuelas. La feria incluirá espacios como el Salón de la Poesía para la niñez y la adolescencia, jornadas de edición independiente y el encuentro de cronistas, con el objetivo de fortalecer la vida cultural y editorial del estado.

Bajo el eje temático “Fútbol, Arte y Literatura”, se contemplan diálogos y charlas con especialistas, académicos y figuras del ámbito deportivo y cultural, así como un torneo de videojuegos durante los días del evento. Además, el público podrá disfrutar del Pabellón Coahuila Pa’l Mundo, donde habrá activaciones culturales y deportivas para toda la familia, como futbolito infantil, tiro penal, freestyle, lotería futbolera, talleres creativos y diversas exposiciones interactivas.

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