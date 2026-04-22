Manolo Jiménez Salinas invita a disfrutar de la FILC 2026 en Arteaga, Coahuila

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Saltillo
/ 22 abril 2026
    Manolo Jiménez Salinas invita a disfrutar de la FILC 2026 en Arteaga, Coahuila
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas invitó a la población a asistir. CORTESÍA

El evento lleva el lema “Leer es de Gigantes” y tendrá como eje fútbol, arte y literatura

ARTEAGA, COAH.- Todo está listo para que este viernes 24 de abril inicie una nueva edición de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 (FILC), bajo el lema “Leer es de Gigantes”, que en esta ocasión tendrá como eje temático el fútbol, el arte y la literatura, con España como nación invitada.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas convocó a las y los coahuilenses a disfrutar de este evento, considerado uno de los más importantes del país en su tipo, el cual se desarrollará durante 10 días en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, con alrededor de 300 actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/filc-coahuila-2026-michelle-ortiz-presentara-lo-inevitable-de-nosotros-en-arteaga-LG20152988

Asimismo, se informó que la FILC 2026 tendrá una segunda sede en La Laguna, específicamente en el Centro de Convenciones de Torreón, del 8 al 17 de mayo, ampliando así su alcance regional.

En esta edición participarán más de mil personas, entre escritoras, escritores, presentadores de libros, actrices, actores, músicos, compañías de danza y promotores culturales, consolidando un programa diverso y multidisciplinario.

$!La sede principal es la Universidad Autónoma de Coahuila campus Arteaga.
La sede principal es la Universidad Autónoma de Coahuila campus Arteaga. CORTESÍA

Uno de los enfoques principales será la atención a niñas, niños y jóvenes, con talleres infantiles y juveniles que beneficiarán a más de 25 mil estudiantes provenientes de 250 escuelas.

La feria incluirá espacios como el Salón de la Poesía para la niñez y la adolescencia, jornadas de edición independiente y el encuentro de cronistas, con el objetivo de fortalecer la vida cultural y editorial del estado.

https://vanguardia.com.mx/vida/llegara-la-feria-internacional-del-libro-2026-a-coahuila-con-una-ruta-de-transporte-gratis-MH20148260

Bajo el eje temático “Fútbol, Arte y Literatura”, se contemplan diálogos y charlas con especialistas, académicos y figuras del ámbito deportivo y cultural, así como un torneo de videojuegos durante los días del evento.

Además, el público podrá disfrutar del Pabellón Coahuila Pa’l Mundo, donde habrá activaciones culturales y deportivas para toda la familia, como futbolito infantil, tiro penal, freestyle, lotería futbolera, talleres creativos y diversas exposiciones interactivas.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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