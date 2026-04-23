Coahuila: generará Feria del Libro ingresos hoteleros por 1.5 mdp

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Dinero
/ 23 abril 2026
    Coahuila: generará Feria del Libro ingresos hoteleros por 1.5 mdp
    Expositores y asistentes foráneos impulsarán la ocupación hotelera y la actividad económica en Saltillo durante la feria. ARCHIVO
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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La Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 proyecta una ocupación de hasta 500 cuartos de hotel y una derrama superior a 1.5 millones de pesos en hospedaje

Una ocupación estimada de entre 400 y 500 habitaciones de hotel, así como una derrama económica superior a 1.5 millones de pesos únicamente en ingresos hoteleros, es lo que se prevé genere la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026, que se llevará a cabo del 24 de abril al 3 de mayo en el Centro Cultural Universitario de la UAdeC, en Arteaga.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, Raúl Rodarte Leos, señaló que este impacto económico será impulsado principalmente por la presencia de expositores provenientes de distintas casas editoriales, quienes permanecerán en la ciudad durante el desarrollo del evento.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/fil-coahuila-2026-asi-ha-impactado-el-deporte-y-el-ejercicio-a-los-artistas-de-saltillo-AC20225720

Explicó que este segmento podría generar entre 400 y 500 cuartos-noche, lo que se traduce en ingresos hoteleros que podrían oscilar entre un millón y 1.5 millones de pesos. A ello, agregó, se suma la derrama económica en otros sectores, como el restaurantero, el transporte y el comercio, así como las ventas de libros por parte de las editoriales participantes.

En cuanto a la afluencia de visitantes, estimó que llegarán asistentes tanto del interior del estado como de la región norte del país, con una presencia destacada de público proveniente de Monterrey. Si bien reconoció que se trata de una feria con enfoque principalmente local y regional, subrayó que su potencial de crecimiento es mayor, debido al esfuerzo organizativo y a su cercanía con uno de los Pueblos Mágicos de Coahuila.

Finalmente, Rodarte Leos consideró que existe la oportunidad de ampliar la proyección del evento a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer su promoción y consolidarlo como un referente cultural de mayor alcance.

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