$!FIL Coahuila 2026: Así ha impactado el deporte y el ejercicio a los artistas de Saltillo

Hoy empieza la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 y lo hace con una propuesta temática que busca generar reflexiones sobre la relación entre el arte, la literatura y el futbol, a propósito de la Copa Mundial de Futbol que se celebrará en México. Pero en VANGUARDIA hemos querido ampliar esa conversación para abarcar el vínculo entre el arte y el deporte en general y para celebrar el inicio de la fiesta de las letras le preguntamos a algunos artistas saltillenses su experiencia al practicar ambos.

Nazul Aramayo, escritor y periodista Uso bicicleta como transporte diario y para salir a pasear y en rodadas nocturnas. Quizá no se trata de una rutina de ejercicio, aunque el esfuerzo físico es parte de mi día a día. No me he puesto a reflexionar a profundidad si esta actividad ha impactado más allá de mi visión de la ciudad, de mi cuerpo, de mi mente, de mis derechos como ciudadano, pero sí he tenido algunos chispazos. Subirme a la bici y pedalear hace que mis pensamientos fluyan y que la ansiedad no me devore. A veces he sentido como una caricida de la totalidad. Es algo inefable, como una conexión súbita y fugaz con todo lo que me rodea y lo que soy. Algo como una experiencia religiosa, supongo. ¿Esto sirve para escribir? No sé si en cuestión de técnica, pero sí creo que algo de mi sensibilidad se ha agudizado. Usar la bici todos los días me ha permitido platicar con más gente en la calle, escuchar más historias y otros ruidos, salir de mí mismo. Eso creo que sí es un alimento directo para mi trabajo como periodista o escritor. En una visión más romántica, también puedo decir que la bici me ha hecho sentir por momentos como un niño. Y desde que volví a sentarme a escribir ficción (sobre todo durante el Centro de Escritores de Saltillo), he vuelto a sentir ese juego de la creación. Cuando empecé a usar bici todos los días, me bofeaba de inmediato, cometí muchos errores, tenía demasiadas inseguridades, pero aprendí otras cosas y conocí más gente. Con el tiempo he ido más lejos, las fronteras de mi experiencia se han ampliado. Así me siento al escribir: avanzo, doy vueltas, me caigo, sigo rodando, imaginando, aprendiendo, descubriendo algo en el camino, manteniendo equilibrio y la disciplina.

Eugenia Flores Soria, escritora, periodista y docente El ejercicio cambió por completo mi vida, pero ahora que lo pienso también mi escritura. El primer poemario que escribí trataba del cuerpo, el dolor físico y la crisis interior que implica una existencia desde la enfermedad. Al iniciarme en la práctica de yoga hace diez años encontré una mejora significativa en los síntomas de mi artritis reumatoide. También descubrí que el ejercicio implica un esfuerzo mental grande. Eso me volvió una persona mucho más abierta y sana, en un sentido físico y emocional. Ahora escribo desde otra relación con el cuerpo; es decir, desde otra voz y otra concepción del mundo. Incluso los malos momentos, como las recaídas de la enfermedad o los días neuróticos, son menos intensos que antes si estoy en movimiento. Porque también hay que entender que el camino es sinuoso, no lineal ni siempre ascendente. Y, además, el ejercicio no es mágico, tenemos otros factores complejos que afectan el equilibrio. Actualmente, luego de explorar la acrobacia en telas, el barre y el pole dance, me convertí en instructora de yoga para acompañar a otras personas en este proceso. Por lo pronto imparto clases gratuitas a mis alumn@s de letras españolas y ciencias de la educación. Mi cuerpo me ha enseñado, en la práctica del ejercicio, a ser paciente, fuerte y flexible. A crear otro modo de vivir, de pensar y de enunciar.

Julián Herbert, escritor Yo jugué basquetbol una temporada, hace como 20 años o más, porque daba clases a basquetbolistas; nunca tuve mucho talento para el juego pero me ayudó a aprender cosas, porque a ellos les daba un taller de literatura y las cosas que yo decía ahí ellos las aplicaban para enseñarme a jugar. Por ejemplo, siempre les decía que tenían que trabajar en sus debilidades y como yo soy zurdo me hacían botar con la mano derecha. Ese primer aprendizaje de ciertas habilidades de entrenamiento funciona para quienes escribimos como metáfora y como técnica. Dejé de practicar deporte y hacer ejercicio muchos años, y hace unos 8 retomé el ejercicio como algo cotidiano; corro y hago pesas por lo menos cinco o seis días a la semana. Y lo que cambió en mi proceso de escritura es que trabajo menos tiempo sentado y trabajo menos tiempo directamente en escribir, hago muchos procesos mentales al hacer ejercicio. Mi trabajo como artista se volvió un prediseño cognitivo. Antes trabajaba mucho viendo “qué salía” y como consecuencia del ejercicio trabajo más haciendo escaletas y haciendo planeación y mucho trabajo de memoria. A lo que más me ha ayudado eso, en realidad, más allá de distintos tipos de escritura, es para escribir guiones de cine y de televisión, que es un trabajo al que me he dedicado más en la última época. Correr me ha servido para conectar escenas o revisar notas que me dan los productores con los que trabajo para modificar determinadas estructuras y lo recomiendo muchísimo para la parte más mecánica. Dicen que hay artistas que trabajan con brújula y otros que trabajan con mapa, creo que el ejercicio ayuda para quienes trabajamos haciendo mapas.

Sofía Figueroa, fagotista En mi caso en particular sí existe el deporte en mi vida, pero yo me ubico más en la cuestión filosófica y de manera de vida. Y en esta manera de pensar, el cuerpo es nuestro instrumento, desde donde nace todo, desde mi cuerpo nace mi sonido, por ende nace mi música y mi arte, por eso es importante tener una buena relación con él. Hace unos diez años empecé a tener síntomas que no me estaban agradando y entonces empecé a sanar mi relación con mi cuerpo y en ese descubrimiento, me di cuenta que hay cosas que funcionan para ambos lados; la disciplina es compartida en la salud, en la higiene postural, el yoga, el gimnasio, el correr, pero también en tocar nuestras escalas, sacar el instrumento día con día, dedicarnos a nuestro arte. La postura es una cuestión muy distinta, por ende tengo cero molestias físicas. Puedo estar en un concierto de tres horas con Alex [Syntek] saltando y no me voy a cansar; hay una resistencia que no tendría sin un ejercicio y una práctica. Por otro lado, toco un instrumento que requiere ser soplado. El yoga habla mucho de la respiración desde una conciencia física, biológica y sí, espiritual, pero incluso si nos quedamos con lo físico, el yoga busca liberarnos y que la respiración sea por naturaleza y al regresar a las bases, al hacer las cosas por naturaleza, ha sido mucho más fácil y desaprendí muchas cosas del fagot, porque siempre te enseñan que soplar es complicado y el yoga me hizo entender que no, es muy sencillo, el arte está en cómo sacas y cómo avientas el aire para que proyecte lo que tenga que proyectar y ahí es donde entra lo artístico.