Coahuila mantuvo en 2024 liderato en producción de autopartes; cerró con 17 mil 974 millones de dólares

Coahuila se mantuvo como líder en la producción de autopartes en 2024, al cerrar con 17 mil 974 millones de dólares, que representó el 14.8% del total nacional, asimismo se ubicó ese año en sexto lugar como destino de la Inversión Extranjera Directa (IED) para autopartes.

De acuerdo a información de la Industria Nacional de Autopartes (INA), la producción nacional de autopartes en 2024 fue de 121,693 millones de dólares (+1.20% vs 2023) y la expectativa en 2025 es llegar a los 124,014 millones de dólares.

Por regiones, la producción de la Zona Norte fue de 52,065 millones de dólares, le sigue el Bajío con 43,903 millones de dólares y el Centro con 18,929 millones de dólares, entre las tres regiones producen 115,535 millones de dólares, es decir, el 94.9% del total de la producción de autopartes.

Por estados, Coahuila se mantiene como líder a nivel nacional con sus 17,974 millones de dólares, aunque su producción de 2024 presentó una disminución de -2.8% contra la de 2023, año en que registró18,355 millones de dólares.

Los estados más cercanos en su producción a Coahuila, son Guanajuato con sus 16,750 millones de dólares (+6.14% vs 2023), Nuevo León con sus 15,566 millones de dólares (+6.22% vs 2023), Chihuahua con 10,632 millones de dólares (-0.15% vs 2023) y Querétaro con 9,605 millones de dólares (+1.63% vs 2023).

El Ranking de Producción de Autopartes, lo lidera Coahuila con el 14.8% de la producción nacional (15.3% fue en 2023), le sigue Guanajuato con 13.8%, NL con 12.8%, Chihuahua 8.7%, Querétaro 7.9%, SLP 7.1%, Puebla 6.6%, Edomex 6.3%, Aguascalientes 4.4% y Tamaulipas 4.2%.

Aunque el Top 5 en crecimiento en producción de autopartes por estado, fue liderado por Yucatán donde creció 8.3% en 2024, le sigue Zacatecas con 6.56%, NL con 6.22%, Guanajuato 6.14% y SLP con 5.82%.

Las autopartes más producidas fueron las partes eléctricas (19.49%), seguidas por transmisiones y embragues (10.02%), telas, alfombras y asientos (8.99%), partes de motor (7.89%) y sistemas de suspensión y dirección (6.68%).

IED EN AUTOPARTES

La Inversión Extranjera Directa (IED) de Autopartes en México en 2024 fue de 2,467 millones de dólares y para 2025 el pronóstico es de 2,700 millones de pesos; los principales estados destino de esas inversiones en 2024 fueron Chihuahua con el 15.92%, le sigue NL 13.73%, Edomex 13.10%, Querétaro 11.50%, Guanajuato 9.50% y Coahuila con el 7.53%.

Le sigue CDMX 5.95%, SLP con su 5.18%, Campeche con 3.41%, Baja California con 2.82%, Tlaxcala 2.63%, Durango 2.37%, Tamaulipas 2.35% y Otros 3.98%.