Concentra México 27% de los centros de datos de América Latina

No obstante, el País enfrenta importantes obstáculos para capitalizar el auge de la Inteligencia Artificial (IA), entre ellos la insuficiente infraestructura eléctrica, el rezago en innovación, la escasez de talento especializado y la falta de claridad regulatoria, advirtió Moody’s Ratings.

México se consolidó como el segundo mercado más importante de América Latina para el desarrollo de centros de datos, al concentrar 27 por ciento de la capacidad instalada de la región, solo detrás de Brasil, que posee 49 por ciento.

En su reporte “Inteligencia artificial - América Latina: La IA pone de manifiesto brechas estructurales que limitan la adopción y competitividad”, la calificadora señaló que la demanda por infraestructura para IA continuará creciendo en la región, pero el ritmo de expansión dependerá mucho más de la capacidad para suministrar energía y desarrollar infraestructura que del apetito del mercado.

“La inversión en IA dependerá más de la disponibilidad de energía, la capacidad de transmisión, la claridad regulatoria y el acceso al financiamiento que de la demanda, que continúa siendo sólida. La expansión de los centros de datos sustentará la adopción de la IA, pero las limitaciones de la red eléctrica, las demoras en la concesión de permisos y los cuellos de botella para las conexiones determinarán el ritmo de implementación”, destacó Moody’s en su reporte.

Recordó que a principios de 2026 América Latina contaba con alrededor de 2 mil 340 megavatios (MW) de capacidad instalada en centros de datos, de los cuales Brasil concentra casi la mitad, en tanto que las cargas de trabajo asociadas con inteligencia artificial impulsarán el desarrollo de instalaciones de mayor densidad, sistemas avanzados de enfriamiento y mayor cercanía con los usuarios finales.

Sin embargo, Moody’s advirtió que México enfrenta un problema estructural para abastecer esa creciente demanda energética.

“La insuficiencia estructural de oferta, tras un período de subinversión e interferencia política, limita la capacidad de México para absorber la demanda relacionada con la IA. No obstante, el amplio plan de inversión de capital de la CFE de unos 28 mil 200 millones de dólares hasta 2030 tiene como objetivo ampliar la producción eléctrica de México y mejorar la confiabilidad de la red nacional, lo que contribuirá a cerrar estas brechas en los próximos años”, señaló el documento.

El reporte también identifica otras debilidades estructurales del País.

En la comparación regional, México aparece rezagado frente a Brasil y Chile en innovación, disponibilidad de trabajadores con competencias digitales y claridad regulatoria, factores que Moody’s considera indispensables para aprovechar plenamente el potencial de la IA.

A ello se suma un desafío ambiental. La calificadora señala que el centro de México figura entre las zonas donde el estrés hídrico podría dificultar la construcción de nuevos centros de datos, debido al elevado consumo de agua requerido para la refrigeración de estas instalaciones y a procesos de autorización cada vez más estrictos.

Pese a estos retos, Moody’s considera que varias compañías mexicanas ya cuentan con ventajas competitivas para beneficiarse de la IA. Entre ellas destacan Arca Continental, Coca-Cola FEMSA, Grupo Bimbo, América Móvil y Grupo Televisa, que ya incorporan herramientas de IA para optimizar redes de distribución, atención al cliente, planeación de la demanda, mantenimiento predictivo y monetización de plataformas digitales.

En el sector financiero, la agencia anticipa que la IA permitirá reducir las barreras de información en mercados con alta informalidad como México, aunque los bancos tradicionales conservarán ventajas gracias a sus ecosistemas de pagos y grandes volúmenes de datos propios. Asimismo, advirtió que el avance de la digitalización también incrementará los riesgos de ciberseguridad, particularmente en México y Brasil, donde podrían aumentar los ataques de ingeniería social y el malware impulsado por inteligencia artificial.